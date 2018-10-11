بالفيديو.. إعلاميون مصريون "هددوا" خاشقجي قبل عام

قال مراقبون إنه ربما كان هناك دور مصري أو إماراتي في قضية اختفاء خاشقجي لأن الطائرات التي حملت المسؤولين السعوديين المتهمين بالتورط في إخفاء خاشقجي مرت عبر مطارات مصرية وإماراتية.