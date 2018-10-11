السيسي يطالب ليبيا بتسليم هشام عشماوي لـ"محاسبته"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن بلاده طلبت من ليبيا زعيم تنظيم "المرابطون"، الضابط المصري السابق هشام عشماوي الذي جرى القبض عليه في ليبيا لمحاسبته.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة تثقيفية للجيش المصري شرقي القاهرة، في أول تعليق مصري رسمي منذ توقيف عشماوي الإثنين الماضي.

التفاصيل:

قال السيسي إن "الفرق بين الإرهابي هشام عشماوي، والشهيد أحمد المنسي (توفي يوليو/تموز 2017 إثر هجوم مسلح بسيناء)، على الرغم من أنهما بدءا حياتهما ضابطين في الجيش، إلا أن أحدهما تشوش أو ربما خان، والثاني استمر على العهد والفهم".

أكد الرئيس المصري أن "هذا الفرق جعلنا نصفق لأحمد المنسي، ونطلب (أي من ليبيا) هشام عشماوي لمحاسبته، هذا قدم حياته ونصفق له، والثاني نريده نحاسبه".

خلفيات: