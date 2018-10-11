أردوغان: تركيا لن تلزم الصمت حيال اختفاء خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفا أنها تحقق في كل جوانب القضية.

جاءت تصريحات أردوغان خلال عودته من زيارة للمجر ونشرتها صحيفة صحيفة حريت اليوم الخميس.

أبرز تصريحات أردوغان

تركيا قلقة من اختفاء خاشقجي.

نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف.

لا يعقل ألا يكون في قنصلية السعودية أنظمة كاميرات مراقبة.

القنصلية السعودية تملك أكثر الأنظمة تطورا في مجال كاميرات المراقبة.

نتخذ خطوات في إطار اتفاقية فيينا واختفاء خاشقجي ليس حادثة عادية.

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