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سياسة

أردوغان: تركيا لن تلزم الصمت حيال اختفاء خاشقجي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفا أنها تحقق في كل جوانب القضية.

جاءت تصريحات أردوغان خلال عودته من زيارة للمجر ونشرتها صحيفة صحيفة حريت اليوم الخميس.

أبرز تصريحات أردوغان
  • تركيا قلقة من اختفاء خاشقجي.
  • نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف.
  • لا يعقل ألا يكون في قنصلية السعودية أنظمة كاميرات مراقبة.
  • القنصلية السعودية تملك أكثر الأنظمة تطورا في مجال كاميرات المراقبة.
  • نتخذ خطوات في إطار اتفاقية فيينا واختفاء خاشقجي ليس حادثة عادية.
خلفية
  • اختفى خاشقجي منذ الثلاثاء الماضي إثر دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية عادية.
  • نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالأمن التركي أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.
  • تنفي السلطات السعودية الاتهامات، وتقول إن خاشقجي غادر القنصلية بعد دقائق من دخول إليها.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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