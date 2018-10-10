36 ألف طلب لتولي حقائب وزارية في العراق

وقال عبد المهدي "إن المستقل الذي سيرشح عن طريق الاحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الاغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية"، وذلك ردا على منتقدي اختيار الوزراء عن طريق الموقع، قائلين إن الاحزاب يمكنها ترشيح مستقلين كما حدث في الانتخابات.