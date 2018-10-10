36 ألف طلب لتولي حقائب وزارية في العراق

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي تلقّي 36 ألف طلب لتولي حقائب وزارية بالحكومة الجديدة.
التفاصيل:
- قال بيان صادر عن مكتب عبد المهدي: "بلغ عدد من سجلوا طلبات الترشح عبر الموقع الالكتروني الخاص بهذا الشأن 36 ألف و6 أشخاص، فيما بلغ عدد الترشحات المكتملة 9 آلاف و317" طلبا.
- أوضح البيان أن "نسبة المستقلين من المتقدمين بلغت 97%، وبلغت نسبة طلبات النساء 15%، فيما بلغت نسبة المتقدمين من حملة الشهادات العليا 23%".
- أشار البيان إلى أن الطلبات المقدمة جاءت من جميع محافظات العراق وشملت جميع الوزارات.
- ودعا عبد المهدي يوم الإثنين "العراقيين من أهل الكفاءة والاختصاص لتقديم طلبات للترشيح للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة عن طريق موقع إلكتروني ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس".
- ووجه عبد المهدي الشكر "لآلاف المواطنين الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة".
- أوضح عبد المهدي أن "توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الاخرى".
- ذكر عبد المهدي أن هناك "فجوة بين الجمهور والقوى السياسية تتطلب حلولاً للتقليل من أضرارها لذلك نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام العليا بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد ناهيك عن مطالبات الشعب لمنع احتكار السلطة من أية جهة".
- أضاف: "علينا الإقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية".
- وقال عبد المهدي "إن المستقل الذي سيرشح عن طريق الاحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الاغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية"، وذلك ردا على منتقدي اختيار الوزراء عن طريق الموقع، قائلين إن الاحزاب يمكنها ترشيح مستقلين كما حدث في الانتخابات.