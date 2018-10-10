واشنطن بوست: 2018 عام كارثي للصحفيين حول العالم

وصفت مراسلة الشؤون الخارجية بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عام 2018 الجاري بأنه عام كارثي بالنسبة للصحفيين، وانه مازال يتجه نحو الأسوأ.

وأشارت أماندا إريكسون إلى أن لجنة حماية الصحفيين رصدت مقتل ما لا يقل عن 43 صحفيا خلال عام 2018، بالإضافة الي سجن 155 صحفيا حتى الآن، بالتوازي مع 142 من المواطنين الصحفيين، فضلا عن نحو 19 شخصا من المساعدين الإعلاميين.

ورصد مقال الصحيفة وقائع تتعلق بقتل صحفيين كان آخرها الصحفي السعودي المرموق جمال خاشقجي الذي ذهب الي قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية للحصول على بعض الأوراق الرسمية غير أنه لم يخرج منها منذ ذلك الحين، وسط أنباء عن قتله داخل قنصلية بلاده بواسطة " كتيبة إعدام" أرسلت إلى إسطنبول ثم عادت الي السعودية مجددا.

ضحايا آخرون في 2018: