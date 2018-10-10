مصدر سعودي لرويترز: المخابرات البريطانية تعتقد أن خاشقي قتل بجرعة مخدر زائدة

نشرت وسائل الإعلام صورة لسيارة فخمة ذكرت أنها دخلت لمرآب القنصلية مساء الثلاثاء وغادرت بعدها، وأضافت بأن هناك ثلاثة أشخاص دخلوا من الباب الخلفي للقنصلية وكان أحدهم يحمل حقيبة ومكثوا بالداخل ٢٠ دقيقة ثم غادروا المكان.