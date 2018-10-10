مصدر سعودي لرويترز: المخابرات البريطانية تعتقد أن خاشقي قتل بجرعة مخدر زائدة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي، لم تذكر اسمه، قوله إن المخابرات البريطانية تعتقد أن جمال خاشقي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بجرعة مخدر زائدة.
التفاصيل:
- نقلت الوكالة عن المصدر السعودي قوله إن المخابرات البريطانية تعتقد أنه كانت هناك محاولة لتخدير خاشقجي داخل القنصلية، ولكن يبدو أن الجرعة كانت زائدة.
- وفي تقرير مطول لرويترز، أشارت الوكالة إلى أن المخابرات البريطانية رفضت التعليق على هذه الرواية.
- قالت رويترز إنها طلبت من مسؤول سعودي آخر التعليق على الرواية فقال إن رواية "القتل غير حقيقية".
ساعة ذكية:
- نقلت رويترز في تقريرها عن مسؤولين أتراك أن خاشقجي كان يلبس لدى دخوله مبنى القنصلية ساعة ذكية من نوع أبل مرتبطة بهاتف محمول سلمه إلى خطيبته خديجة جنكيز قبل دخوله المبنى.
- قال المسؤولون لرويترز إن فريق المحققين من أجهزة المخابرات والادعاء التركي بالإضافة إلى فريق تقني يعملون على استخلاص المعلومات التي تم بثها من الساعة إلى جهاز الهاتف عن طريق الهاتف لأن الساعة مفقودة.
- قال خبراء تقنيون إن ساعة أبل يمكنها توفير معلومات مثل الموقع وضربات القلب.
- لكن الخبراء أشاروا إلى أن ما يمكن أن يعرفه المحققون يعتمد على طراز الساعة وما إذا كانت متصلة بالإنترنت أم لا، وما إذا كانت قريبة بما يكفي من هاتف آيفون ليتم تحديث البيانات والمعلومات.
أحدث التطورات:
- ذكرت مصادر تركية للجزيرة أن أحد الأتراك كان موجودًا في القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي وسمع أصوات "صراخ واستغاثة" قبل أن يسود الصمت فجأة.
- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر إن المخابرات الأمريكية "اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة للقبض على خاشقجي".
- نشرت صحف ووسائل إعلام تركية مقاطع فيديو وصورا لما قالت إنه لمجموعة من 15 فردا من أجهزة الأمن السعودية شاركت في الاخفاء الغامض للصحفي جمال خاشقجي.
- من بين الأشخاص الذين نشرت صورهم وأسماؤهم خبير في الطب الشرعي يعمل في وزارة الداخلية السعودية منذ 20 عاما وفقا لحسابه على موقع لينكد إن للتواصل المهني ووسائل الإعلام السعودية وهو عضو في الجمعية السعودية للطب الشرعي.
- قالت صحيفة "صباح" التركية إن المجموعة سافرت بجوازات سفر دبلوماسية وإن الأسماء والصور الأخرى لأعضائها تتطابق مع صور وأسماء ضباط في الجيش والقوات الجوية السعودية استنادا إلى تقارير إعلامية سعودية سابقة وحساب على فيسبوك.
- أبلغ مصدر أمني تركي رويترز في السابق أن مجموعة الخمسة عشر، والتي تضم بعض المسؤولين، غادرت البلاد في وقت لاحق من نفس اليوم الذي اختفى فيه الصحفي السعودي.
- نشرت قنوات فضائية تركية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- كما نشرت وسائل الإعلام التركية تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية، ويظهر الفيديو مغادرة الفريق بعد ساعتين من دخول خاشقجي.
- يتضمن الفيديو مسار حافلة صغيرة عقب مغادرتها مبنى القنصلية وصولا لمرآب مغلق تابع لمقر القنصل السعودي، وكذلك خط سير الفريق منذ هبوط طائرتهم الخاصة في مطار أتاتورك مرورا بوصولهم إلى الفندق ثم منزل القنصل السعودي في إسطنبول، ولقطات للسيارة السوداء التي من المرجح أن السعوديين استخدموها في نقل جثمان خاشقجي.
- نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً يظهر فيه دخول ٣ أشخاص للقنصلية الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الحادثة وكان في استقبالهم مسؤول سعودي، كما كان يحمل أحدهم حقيبة لأدوات النجارة، ومكث هؤلاء الثلاثة قرابة الساعة داخل القنصلية.
- نشرت وسائل الإعلام صورة لسيارة فخمة ذكرت أنها دخلت لمرآب القنصلية مساء الثلاثاء وغادرت بعدها، وأضافت بأن هناك ثلاثة أشخاص دخلوا من الباب الخلفي للقنصلية وكان أحدهم يحمل حقيبة ومكثوا بالداخل ٢٠ دقيقة ثم غادروا المكان.