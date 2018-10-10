مسؤول تركي لواشنطن بوست: السعوديون يرفضون دخولنا قنصليتهم في إسطنبول

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول تركي قوله إن السلطات السعودية ترفض منحهم إذنا بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية نحو الواحدة ظهرا، لكنه لم يخرج من القنصلية. حسب ما أكدته حينها مصادر أمنية تركية إضافة لخطيبته التي كانت تتنظره خارج مبنى القنصلية.

تصريحات المسؤول التركي للصحيفة:

السعودية لا تتعاون في تحقيقات خاشقجي ولا ترغب في دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية.

السعوديون يرفضون منحنا إذن الدخول إلى مقر القنصلية.

السعوديون يرفضون منحنا إذن دخول منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

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