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سياسة

مسؤول تركي لواشنطن بوست: السعوديون يرفضون دخولنا قنصليتهم في إسطنبول

الكاتب والإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب والإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي
10/10/2018

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول تركي قوله إن السلطات السعودية ترفض منحهم إذنا بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية نحو الواحدة ظهرا، لكنه لم يخرج من القنصلية. حسب ما أكدته حينها مصادر أمنية تركية إضافة لخطيبته التي كانت تتنظره خارج مبنى القنصلية.

تصريحات المسؤول التركي للصحيفة:
  • السعودية لا تتعاون في تحقيقات خاشقجي ولا ترغب في دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية.
  • السعوديون يرفضون منحنا إذن الدخول إلى مقر القنصلية.
  • السعوديون يرفضون منحنا إذن دخول منزل القنصل السعودي في إسطنبول.
خلفية:
  • وكالة "رويترز" أفادت (الإثنين) الماضي بأن أنقرة طلبت من السعودية السماح للأجهزة الأمنية التركية بتفتيش القنصلية على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
  • وفي وقت سابق استدعت الخارجية التركية السفير السعودي لدى أنقرة وأعربت عن تطلعها لـ "التعاون التام في التحقيق" من الجانب السعودي في قضية اختفاء خاشقجي.
  • جدير بالذكر أن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعرب في مقابلة له قبل أيام مع وكالة "بلومبرغ" الإخبارية عن استعداد بلاده للسماح للسلطات التركية بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن الصحفي السعودي المفقود.
المصدر : الجزيرة مباشر
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