مراسلون بلا حدود: الغموض يحيط بمصير 15 صحفيا سعوديا

قالت المنظمة غير الحكومية ومقرها باريس في بيان، الأربعاء، إن "هذا الاختفاء يندرج في إطار موجة قمع قاسية وغامضة في كثير من الأحيان تستهدف الصحفيين السعوديين. مراسلون بلا حدود تطالب بتحقيق دولي مستقل لمعرفة ما حصل له".