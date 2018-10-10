فيديو: الجوع يحوّل أطفال اليمن لـ"هياكل عظمية"

منذ نحو 4 أعوام، تشهد البلاد حربًا عنيفة بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، ما تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل غير مسبوق