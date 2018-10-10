شاهد: ترمب للمرة الرابعة للملك سلمان: آسف.. عليك أن تدفع لنحميك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام حشد من أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية إنه قال للعاهل السعودي سلمان إنه يتوجب عليه الدفع لتحميه الولايات المتحدة.
ترمب قال خلال تجمع لمؤيديه في ولاية فرجينيا إنه أبلغ الملك سلمان أنه من دون الولايات المتحدة "الرب وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة، قائلا إن بلاده يجب أن تحصل في مقابل "الأمان" الذي توفره للسعودية على حصة من تريليونات الدولارات من خزائن السعودية.
ترمب يكشف عن فحوى مكالمة هاتفية بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز، حذر فيها العاهل السعودي من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.
ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا: قلت للملك سلمان وهو صديقي "هل تمانع في الدفع مقابل تكلفة قواتنا؟ هل تمانع؟ ادفع. يدفعون 30 %. قلت له هل تمانع في الدفع؟ فقال: لم يطلب أحد مني ذلك. قلت: لكني أطلب منك ذلك أيها الملك. قال هل أنت جاد؟ قلت له أنا جاد للغاية، كن متأكدا من ذلك.
ترمب: سيدفعون. قال إن أحدا لم يطلب منه ذلك مطلقا. بالمناسبة نحن نتحدث عن مليارات عدة من الدولارات.
https://twitter.com/zaidbenjamin/status/1049901536535597057?ref_src=twsrc%5Etfw