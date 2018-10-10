البث الحي
سياسة

شاهد: ترمب للمرة الرابعة للملك سلمان: آسف.. عليك أن تدفع لنحميك

10/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام حشد من أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية إنه قال للعاهل السعودي سلمان إنه يتوجب عليه الدفع لتحميه الولايات المتحدة.

  • خاطب ترمب أنصاره قائلا إنه لا يتعين على الولايات المتحدة أن تحمي الدول الغنية بدون مقابل.
  • ترمب للمرة الرابعة منذ بدء مشاركته في حملات لدعم مرشحي حزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: يجب على السعودية دفع لتكاليف حمايتها.
  • ترمب: قلت للملك سلمان، أنا آسف يجب عليك إخراج أموالك وتدفع.
تسلسل زمني
29 سبتمبر/أيلول

ترمب قال خلال تجمع لمؤيديه في ولاية فرجينيا إنه أبلغ الملك سلمان أنه من دون الولايات المتحدة "الرب وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة، قائلا إن بلاده يجب أن تحصل في مقابل "الأمان" الذي توفره للسعودية على حصة من تريليونات الدولارات من خزائن السعودية.

أول أكتوبر/تشرين الأول

ترمب يكشف عن فحوى مكالمة هاتفية بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز، حذر فيها العاهل السعودي من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.

3 أكتوبر/تشرين الأول

ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا: قلت للملك سلمان وهو صديقي "هل تمانع في الدفع مقابل تكلفة قواتنا؟ هل تمانع؟ ادفع. يدفعون 30 %. قلت له هل تمانع في الدفع؟ فقال: لم يطلب أحد مني ذلك. قلت: لكني أطلب منك ذلك أيها الملك. قال هل أنت جاد؟ قلت له أنا جاد للغاية، كن متأكدا من ذلك.

ترمب: سيدفعون. قال إن أحدا لم يطلب منه ذلك مطلقا. بالمناسبة نحن نتحدث عن مليارات عدة من الدولارات.

https://twitter.com/zaidbenjamin/status/1049901536535597057?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)