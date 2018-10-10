شاهد: ترمب للمرة الرابعة للملك سلمان: آسف.. عليك أن تدفع لنحميك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام حشد من أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية إنه قال للعاهل السعودي سلمان إنه يتوجب عليه الدفع لتحميه الولايات المتحدة.

خاطب ترمب أنصاره قائلا إنه لا يتعين على الولايات المتحدة أن تحمي الدول الغنية بدون مقابل.

ترمب للمرة الرابعة منذ بدء مشاركته في حملات لدعم مرشحي حزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: يجب على السعودية دفع لتكاليف حمايتها.

ترمب: قلت للملك سلمان، أنا آسف يجب عليك إخراج أموالك وتدفع.

تسلسل زمني

29 سبتمبر/أيلول

ترمب قال خلال تجمع لمؤيديه في ولاية فرجينيا إنه أبلغ الملك سلمان أنه من دون الولايات المتحدة "الرب وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة، قائلا إن بلاده يجب أن تحصل في مقابل "الأمان" الذي توفره للسعودية على حصة من تريليونات الدولارات من خزائن السعودية.

أول أكتوبر/تشرين الأول

ترمب يكشف عن فحوى مكالمة هاتفية بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز، حذر فيها العاهل السعودي من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.

3 أكتوبر/تشرين الأول

ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا: قلت للملك سلمان وهو صديقي "هل تمانع في الدفع مقابل تكلفة قواتنا؟ هل تمانع؟ ادفع. يدفعون 30 %. قلت له هل تمانع في الدفع؟ فقال: لم يطلب أحد مني ذلك. قلت: لكني أطلب منك ذلك أيها الملك. قال هل أنت جاد؟ قلت له أنا جاد للغاية، كن متأكدا من ذلك.

ترمب: سيدفعون. قال إن أحدا لم يطلب منه ذلك مطلقا. بالمناسبة نحن نتحدث عن مليارات عدة من الدولارات.

https://twitter.com/zaidbenjamin/status/1049901536535597057?ref_src=twsrc%5Etfw