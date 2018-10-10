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شاهد: الإعلام التركي ينشر فيديو لخاشقجي والمتورطين باختفائه

تحركات أعضاء الفريق السعودي المتهم بالتورط في اختفاء خاشقجي
تحركات أعضاء الفريق السعودي المتهم بالتورط في اختفاء خاشقجي
10/10/2018

نشرت قنوات فضائية تركية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الكاتب السعودي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء قبل الماضي.

كما نشرت وسائل الإعلام التركية تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية، ويظهر الفيديو مغادرة الفريق بعد ساعتين من دخول خاشقجي.

كما يتضمن الفيديو مسار حافلة صغيرة عقب مغادرتها مبنى القنصلية وصولا لمرآب مغلق تابع لمقر القنصل السعودي، وكذلك خط سير الفريق منذ هبوط طائرتهم الخاصة إلى مطار أتاتورك مرورا بوصولهم إلى الفندق ثم منزل القنصل السعودي في إسطنبول، ولقطات للسيارة السوداء التي من المرجح أن السعوديين استخدموها في نقل جثته.

ونقل الإعلام التركي عن مصادر الشرطة قولها إن صلاح الطبيقي، هو من كان يترأس الفريق السعودي المؤلف من 15 عنصراً المكلّف باستهداف خاشقجي، كما كان مسؤولاً عن إتلاف الأدلة.

الفخ المنصوب لخاشقجي
  • نشر موقع قناة "اي خبر"- Ahaber– التركية تقريراً يذكر فيه أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم استدراجه في فخ نصب له في القنصلية السعودية بإسطنبول.
  • ذكر التقرير أن صديقاً لخاشقجي رفض الإفصاح عن اسمه قال إن خاشقجي كان لا يشعر بالأمان على نفسه وهو يعيش في واشنطن، وأن الخوف كان يحاصره. كما ذكر المصدر أن خاشقجي ذهب للسفارة السعودية في واشنطن بينما كان هناك وقد أرسل رسائل لأصدقائه أثناء دخوله وخروجه ليخبرهم بسلامته.
  • في السياق ذاته أضاف صديقه أنه كان يحتاج بعض أوراق الزواج من خطيبته ولكن السفارة السعودية في واشنطن قد وجهته للقنصلية السعودية في تركيا بحجة أن عليه استخراج تلك الأوراق من هناك وهو ما وصفه تقرير القناة بالفخ الذي نصب له.
تحركات في القنصلية 
  • نشرت صحيفة "حرييت" التركية نقلاً عن وكالة دي اتش اي التركية مقطعاً يظهر فيه دخول ٣ أشخاص للقنصلية أمس الثلاثاء الحادثة مساء، إذ ذكرت أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة دخلوا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وكان في استقبالهم مسؤول سعودي، كما كان يحمل أحدهم حقيبة لأدوات النجارة، ومكث هؤلاء الثلاثة قرابة الساعة داخل القنصلية.
  • كما نشرت وكالة "إخلاص التركية" صورة لسيارة فخمة ذكرت أنها دخلت لجراج القنصلية مساء الثلاثاء وغادرت بعدها، وأضافت بأن هناك ثلاثة أشخاص دخلوا من الباب الخلفي للقنصلية وكان أحدهم يحمل حقيبة ومكثوا بالداخل ٢٠ دقيقة ثم غادروا المكان.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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