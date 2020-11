شاهد: الإعلام التركي ينشر فيديو لخاشقجي والمتورطين باختفائه

نشرت قنوات فضائية تركية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الكاتب السعودي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء قبل الماضي.

كما نشرت وسائل الإعلام التركية تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية، ويظهر الفيديو مغادرة الفريق بعد ساعتين من دخول خاشقجي.

BREAKING — Police footage detailing Saudi squad’s entrance and exit from Turkey on October 2, when Jamal Khashoggi vanished from Saudi Consulate in Istanbul

Khashoggi’s entrance, his fiancée, cars and hotel entrance and exists are in the video pic.twitter.com/RiJlHn6JFJ

