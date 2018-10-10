شاهد: الإعلام التركي ينشر فيديو لخاشقجي والمتورطين باختفائه

نشرت قنوات فضائية تركية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الكاتب السعودي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء قبل الماضي.

كما نشرت وسائل الإعلام التركية تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية، ويظهر الفيديو مغادرة الفريق بعد ساعتين من دخول خاشقجي.

BREAKING — Police footage detailing Saudi squad’s entrance and exit from Turkey on October 2, when Jamal Khashoggi vanished from Saudi Consulate in Istanbul Khashoggi’s entrance, his fiancée, cars and hotel entrance and exists are in the video pic.twitter.com/RiJlHn6JFJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 10, 2018

كما يتضمن الفيديو مسار حافلة صغيرة عقب مغادرتها مبنى القنصلية وصولا لمرآب مغلق تابع لمقر القنصل السعودي، وكذلك خط سير الفريق منذ هبوط طائرتهم الخاصة إلى مطار أتاتورك مرورا بوصولهم إلى الفندق ثم منزل القنصل السعودي في إسطنبول، ولقطات للسيارة السوداء التي من المرجح أن السعوديين استخدموها في نقل جثته.

أول فيديو يُظهر خط سير "فريق الاغتيال" السعودي، من المطار حتى الفندق مرورًا بالقنصلية وبيت القنصل.. ويتضمن آخر لقطات ل #جمال_خاشقجي قبل دخوله، ولقطات للسيارة السوداء التي من المرجح أن السعوديين استخدموها في نقل جثته.#أين_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/Q2Wc9uTSFd — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) October 10, 2018

ونقل الإعلام التركي عن مصادر الشرطة قولها إن صلاح الطبيقي، هو من كان يترأس الفريق السعودي المؤلف من 15 عنصراً المكلّف باستهداف خاشقجي، كما كان مسؤولاً عن إتلاف الأدلة.

الفخ المنصوب لخاشقجي

نشر موقع قناة "اي خبر"- Ahaber – التركية تقريراً يذكر فيه أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم استدراجه في فخ نصب له في القنصلية السعودية بإسطنبول.

– التركية تقريراً يذكر فيه أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم استدراجه في فخ نصب له في القنصلية السعودية بإسطنبول. ذكر التقرير أن صديقاً لخاشقجي رفض الإفصاح عن اسمه قال إن خاشقجي كان لا يشعر بالأمان على نفسه وهو يعيش في واشنطن، وأن الخوف كان يحاصره. كما ذكر المصدر أن خاشقجي ذهب للسفارة السعودية في واشنطن بينما كان هناك وقد أرسل رسائل لأصدقائه أثناء دخوله وخروجه ليخبرهم بسلامته.

في السياق ذاته أضاف صديقه أنه كان يحتاج بعض أوراق الزواج من خطيبته ولكن السفارة السعودية في واشنطن قد وجهته للقنصلية السعودية في تركيا بحجة أن عليه استخراج تلك الأوراق من هناك وهو ما وصفه تقرير القناة بالفخ الذي نصب له.

تحركات في القنصلية