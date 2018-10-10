خطيبة خاشقجي: كل ما كنا نحتاج إليه "ورقة"

طلبت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "من أجل تسليط الضوء" على هذه القضيّة.

وكتبت خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب فيها خاشقجي "أناشد الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب للمساعدة في تسليط الضوء على اختفاء جمال".

وانتقل خاشقجي للعيش في الولايات المتحدة عام 2017 خشية اعتقاله بعد انتقاده قرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

مقال خديجة

طلبت خطيبة خاشقجي في المقال من وليّ العهد السعودي أن ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالقنصلية السعودية في إسطنبول. وكتبت "على الرغم من أنّ هذه الحادثة قد تُثير أزمة سياسيّة بين البلدين، دعونا لا نغفل الجانب الإنساني".

روت خديجة أنّها وجمال كانا يعدّان للزواج، ولهذا السبب توجّه الصحفي إلى القنصليّة. وكتبت "كلّ ما كنّا بحاجة إليه هو ورقة". وتابعت "بعد لقاء أوّل إيجابي مع موظّفي" القنصليّة قبل أيام من حادثة اختفائه، عاد خاشقجي إلى مقرّ القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول "بدون أدنى شكّ لديه بأنه سيكون آمنًا هناك". غير أنّ جنكيز بدأت تشعر بـ"الخوف" بعد أن "انتظرت بصبر" لمدة ثلاث ساعات أن يخرج خطيبها من القنصلية.

كرّرت خديجة القول "إنّه دخل إلى القنصليّة، ولا دليل على أنّه خرج منها"، مشيرةً إلى أنّ أملها في رؤية خاشقجي مجدّدًا "يتضاءل يومًا بعد يوم".

اعتراض اتصالات لمسؤولين سعوديين

طالبت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها بنشر الأدلة التي تثبت ما حدث لخاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، مضيفة أن التأخير يضاعف جرم المسؤولين عن اختفائه "الذين لن ينجحوا في المماطلة وصرف النظر عن الأسئلة".

الصحيفة دعت إدارة ترمب إلى التحرك وطلب الإجابات والأدلة ذات الصلة من كل من السعودية وتركيا. حتى الآن، معتبرة أن اغتيال خاشقجي إن صح يثير الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأمريكية-السعودية.

واشنطن بوست كشفت أن الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يبحثون خطة لاعتقال خاشقجي. وأضافت أنه لم يتضح من الاتصالات المعترضة لمسؤولين سعوديين ما إذا كان سيتم اعتقال خاشقجي أم قتله.

ترمب سيتحدث مع السعوديين