حزب الله اللبناني يصر على أخذ وزارة الصحة.. لماذا؟

نقلت وكالة "رويترز" عن سياسي كبير في جماعة حزب الله اللبنانية قولة إن الحزب ينبغي أن يحصل على وزارة الصحة في الحكومة الجديدة وهي وزارة توفر الخدمات لملايين المواطنين.

التفاصيل:

محمد فنيش، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، قال لمحطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله: "لنا حق بوزارة خدماتية أساسية ورسا الأمر على وزارة الصحة. وبالاتفاق بين حزب الله وحركة أمل (الشيعية) فإن وزارة الصحة سيشغلها في هذه المرحلة حزب الله".

رئيس وزراء لبنان المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قال الأسبوع الماضي إنه لا مانع لديه في تولي حزب الله حقيبة الصحة لكنه أضاف: "إذا استلم أي وزارة وعليها قروض من البنك الدولي أو أي مؤسسات دولية فهناك إمكانية كبيرة أن تقف كل المساعدات لهذه الوزارة. نريد أن نكون واقعيين أو لا".

فنيش اعتبر أن الإصغاء إلى شروط بعض الدول لتشكيل الحكومة أمر "مهين للبلد ومهين لكل من يتحدث به، لأنه عندما سنسمح لأي دولة من الدول أن تقول إن أي جهة تتولى هذه الحقيبة أو لا يعني عمليا نحن نكشف البلد ونعترف أننا أمام انتقاص هائل في السيادة. هذا الأمر من حيث المبدأ مرفوض وغير مقبول".

الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والعربية تعتبر حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية.

مفاوضات تشكيل الحكومة:

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يُجري مفاوضات مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي لتشكيل حكومة جديدة لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق.

الأحزاب الرئيسية تتنافس على عدد المقاعد التي يجب أن يحصل عليها كل فريق وعلى توزيع الوزارات الخدماتية والسيادية التي تعد أكثر نفوذا في البلاد.

الأسبوع الحالي شهد علامات على حصول إنفراجة في الجمود السياسي مع إعلان العديد من السياسيين عن قلقهم من خطر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.

الحريري قال الثلاثاء إن جميع الأطراف قدمت تنازلات في المفاوضات وأعرب عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من رحلة في الخارج. ومن المتوقع عودة عون يوم الجمعة.

رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل، نبيه بري، قال إن البعض يتحدث عن "أجواء واعدة" في محادثات تشكيل حكومة جديدة وإن مكتبه يشارك بفاعلية في الاتصالات الجارية بشأن هذه القضية رغم أنها تتطلب مزيدا من الوقت.

بري، وهو أحد أقوى الشخصيات في البلاد، قال إن الوضع الاقتصادي "دقيق للغاية" وحث الجميع على "تحمل مسؤولياتهم" حسبما نقل عنه تلفزيون المنار.

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