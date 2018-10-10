ترمب يرغب في استقبال خطيبة خاشقجي في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) إنه يريد إحضار خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض، وسط أنباء عن مقتله داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
التفاصيل:
- قال ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.
- قال ترمب في تصريحاته الصحفية "هذا موقف سيء" مضيفا أنه يتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.
- قال ترمب إن بلاده تريد الوصول إلى حقيقة اختفاء خاشقجي بعدما شاهده أشخاص وهو يدخل ولا يخرج من القنصلية السعودية.
- أضاف ترمب أنه يرغب في دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض".
- قال الرئيس الأمريكي إنه يعمل عن كثب مع تركيا في قضية خاشقجي.
المزيد من الضغوط:
- قال البيت الأبيض إن اثنين من مسؤوليه هما مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب تحدثا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي.
- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى أيضا مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي لمتابعة قضية اختفاء خاشقجي والتأكيد على طلب الولايات المتحدة تقديم معلومات.
خلفية:
- يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية، لكنه لم يخرج، وفقا لخطيبته خديجة التي كانت في انتظاره خارج المبنى.
- قال مسؤولون في الأمن التركي إن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وأن القتل كان مدبرا، حيث تم استدراجه من خلال تحديد موعد مسبق له للقدوم للقنصلية لاستلام أوراقه.
- بحسب مصادر الأمن التركي فإن خمسة عشر سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إلى إسطنبول بطائرتين خاصتين، ودخلوا القنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي هناك.
- وفق ما صرحت به مصادر في الأمن التركي فإن خاشقجي قُتل داخل القنصلية ونقل جثمانه إلى خارجها، ليعود بعدها السعوديون الخمسة عشر إلى الدول التي قدموا منها.
- القنصلية السعودية نفت صحة تلك الرواية ووصفتها بالاتهامات العارية عن الصحة.