ترمب يرغب في استقبال خطيبة خاشقجي في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) إنه يريد إحضار خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض، وسط أنباء عن مقتله داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

التفاصيل:

قال ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.

قال ترمب في تصريحاته الصحفية "هذا موقف سيء" مضيفا أنه يتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.

قال ترمب إن بلاده تريد الوصول إلى حقيقة اختفاء خاشقجي بعدما شاهده أشخاص وهو يدخل ولا يخرج من القنصلية السعودية.

أضاف ترمب أنه يرغب في دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض".

قال الرئيس الأمريكي إنه يعمل عن كثب مع تركيا في قضية خاشقجي.

المزيد من الضغوط:

قال البيت الأبيض إن اثنين من مسؤوليه هما مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب تحدثا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى أيضا مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي لمتابعة قضية اختفاء خاشقجي والتأكيد على طلب الولايات المتحدة تقديم معلومات.

خلفية: