بالتفاصيل.. أسماء ومناصب سعوديين مشتبه في علاقتهم باختفاء خاشقجي

أفاد مراسل الجزيرة بأن المدعي العام التركي يحضر لائحة اتهام بحق 15 سعوديا بالضلوع في إخفاء خاشقجي.

يأتي هذا بعد أن نشرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء صورا وأسماء أفراد الوفد السعودي الذين دخلوا تركيا قبل وبعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده قبل أكثر من أسبوع.

وأشار مراسل الجزيرة إلى وجود مشتبه بهم آخرين لم يتم الكشف عن جنسياتهم. كما كشف عن طلب السفارة السعودية تأخير دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية بإسطنبول، مضيفا أن معلومات الأمن التركي تشير إلى أنه تم إخراج جميع مراجعي القنصلية فور دخول خاشقجي إليها.

قائمة الأسماء

مشعل سعد البستاني.

صلاح الطبيجي.

نايف حسن العريفي.

محمد سعد الزهراني.

منصور عثمان أباحسين.

خالد عائض العتيبي.

عبد العزيز الهوساوي.

وليد عبد الله الشهري.

تركي مشرف الشهري.

ثائر غالب الحربي.

ماهر مطرب.

فهد شبيب البلوي.

بدر لطيف العتيبي.

مصطفى المدني.

سيف القحطاني.

كانت مصادر أمنية تركية قد ذكرت السبت الماضي أن 15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا لإسطنبول على متن طائرتين، وأنهم كانوا موجودين بالقنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤولين السعوديين عادوا لاحقا في اليوم نفسه إلى البلدين اللذين قدموا منهما، وهي مصر والإمارات.

من هم؟

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هوية عدد من أفراد الوفد السعودي بعد قيامهم بالبحث عن أسمائهم على شبكة الإنترنت.

نايف العريفي: ضابط في القوات الخاصة السعودية.

One of the names published by @ragipsoylu of the 15 Saudi nationals traveled to Turkey on the day @JKhashoggi disappeared, matches a Facebook profile of an officer in the Saudi special forces: Please meet Naif Hasan S. Alarifi pic.twitter.com/2BXb5xyFk3 — Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 9, 2018

صلاح الطبيقي: عقيد متخصص في التشريح والطب الشرعي.

https://twitter.com/WarCQC/status/1049787921090441216?ref_src=twsrc%5Etfw

ذعار بن غالب الحربي: شارك في التصدي لعملية مسلحة في جدة وأصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرارا بترقيته، وفقا لما نشره موقع رصد نيوز السعودي بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

منصور أبا حسين: مقدم في إدارة الدفاع المدني السعودية، وفقا لخبر منشور في صحيفة الشرق السعودية في 6 أبريل/ نيسان 2014.

وليد عبد الله الشهري: ضابط بالقوات الجوية السعودية، ويظهر في أحد مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب وهو يلقي قصيدة في إحدى المناسبات في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

مشعل سعد البستاني، ضابط في القوات الجوية السعودية. درس في جامعة لويزفل الأمريكية.

Via @iyad_elbaghdadi: #1 on the list (Mishal Saad Albostani) a lieutenant at Royal Saudi Airforce. Studied at the University of Louisville. https://t.co/lZo7I3WoXX pic.twitter.com/9beBX0LhLw — Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 9, 2018

محمد سعد الزهراني: ضابط بالحرس الملكي السعودي، وقد ظهر في إحدى الصور مع محمد بن سلمان.

Tweet says: "Mohammad Saad Al Zahrani with the Deputy Crown Prince", suggests he's a member of the Royal Guard. If my hunch is correct that would mean it's this guy seen with MBS here pic.twitter.com/YURrZY95Oj — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) October 9, 2018

ماهر مطرب: عقيد في الاستخبارات السعودية، وسبق أن عمل في السفارة السعودية في لندن لمدة سنتين، وفقا للمعارض السعودي غانم الدوسري.

ماهر مطرب عقيد في الاستخبارات السعودية وسبق ان عمل في السفارة السعودية في لندن لمدة سنتين وبعدها غادر وحل محله المقدم راجح البقمي كمديرا لمكتب الاستخبارات في السفارة pic.twitter.com/yYwurswlLX — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) October 9, 2018

كما نشرت الصحف التركية والأمريكية عدة صور للمتهمين أثناء تحركاتهم داخل إسطنبول منذ وصولهم إلى مطار أتاتورك وحتى مغادرتهم.

https://twitter.com/ahmed_hefiz/status/1049826961655296000?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zaidbenjamin/status/1049829527747145728?ref_src=twsrc%5Etfw

كيف قتلوه؟