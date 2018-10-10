بالتفاصيل.. أسماء ومناصب سعوديين مشتبه في علاقتهم باختفاء خاشقجي

أفاد مراسل الجزيرة بأن المدعي العام التركي يحضر لائحة اتهام بحق 15 سعوديا بالضلوع في إخفاء خاشقجي.
يأتي هذا بعد أن نشرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء صورا وأسماء أفراد الوفد السعودي الذين دخلوا تركيا قبل وبعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده قبل أكثر من أسبوع.
وأشار مراسل الجزيرة إلى وجود مشتبه بهم آخرين لم يتم الكشف عن جنسياتهم. كما كشف عن طلب السفارة السعودية تأخير دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية بإسطنبول، مضيفا أن معلومات الأمن التركي تشير إلى أنه تم إخراج جميع مراجعي القنصلية فور دخول خاشقجي إليها.
كانت مصادر أمنية تركية قد ذكرت السبت الماضي أن 15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا لإسطنبول على متن طائرتين، وأنهم كانوا موجودين بالقنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤولين السعوديين عادوا لاحقا في اليوم نفسه إلى البلدين اللذين قدموا منهما، وهي مصر والإمارات.
كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هوية عدد من أفراد الوفد السعودي بعد قيامهم بالبحث عن أسمائهم على شبكة الإنترنت.
One of the names published by @ragipsoylu of the 15 Saudi nationals traveled to Turkey on the day @JKhashoggi disappeared, matches a Facebook profile of an officer in the Saudi special forces: Please meet Naif Hasan S. Alarifi pic.twitter.com/2BXb5xyFk3
— Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 9, 2018
https://twitter.com/WarCQC/status/1049787921090441216?ref_src=twsrc%5Etfw
Via @iyad_elbaghdadi: #1 on the list (Mishal Saad Albostani) a lieutenant at Royal Saudi Airforce. Studied at the University of Louisville. https://t.co/lZo7I3WoXX pic.twitter.com/9beBX0LhLw
— Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 9, 2018
Tweet says: "Mohammad Saad Al Zahrani with the Deputy Crown Prince", suggests he's a member of the Royal Guard. If my hunch is correct that would mean it's this guy seen with MBS here pic.twitter.com/YURrZY95Oj
— İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) October 9, 2018
ماهر مطرب عقيد في الاستخبارات السعودية وسبق ان عمل في السفارة السعودية في لندن لمدة سنتين وبعدها غادر وحل محله المقدم راجح البقمي كمديرا لمكتب الاستخبارات في السفارة pic.twitter.com/yYwurswlLX
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) October 9, 2018
كما نشرت الصحف التركية والأمريكية عدة صور للمتهمين أثناء تحركاتهم داخل إسطنبول منذ وصولهم إلى مطار أتاتورك وحتى مغادرتهم.
https://twitter.com/ahmed_hefiz/status/1049826961655296000?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/zaidbenjamin/status/1049829527747145728?ref_src=twsrc%5Etfw