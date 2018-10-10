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بالتفاصيل.. أسماء ومناصب سعوديين مشتبه في علاقتهم باختفاء خاشقجي

صور وأسماء الوفد السعودي وفقا لما نشرته وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء
صور وأسماء الوفد السعودي وفقا لما نشرته وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء
10/10/2018

أفاد مراسل الجزيرة بأن المدعي العام التركي يحضر لائحة اتهام بحق 15 سعوديا بالضلوع في إخفاء خاشقجي.

 يأتي هذا بعد أن نشرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء صورا وأسماء أفراد الوفد السعودي الذين دخلوا تركيا قبل وبعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده قبل أكثر من أسبوع.

وأشار مراسل الجزيرة إلى وجود مشتبه بهم آخرين لم يتم الكشف عن جنسياتهم. كما كشف عن طلب السفارة السعودية تأخير دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية بإسطنبول، مضيفا أن معلومات الأمن التركي تشير إلى أنه تم إخراج جميع مراجعي القنصلية فور دخول خاشقجي إليها.

قائمة الأسماء
  • مشعل سعد البستاني.
  • صلاح الطبيجي.
  • نايف حسن العريفي.
  • محمد سعد الزهراني.
  • منصور عثمان أباحسين.
  • خالد عائض العتيبي.
  • عبد العزيز الهوساوي.
  • وليد عبد الله الشهري.
  • تركي مشرف الشهري.
  • ثائر غالب الحربي.
  • ماهر مطرب.
  • فهد شبيب البلوي.
  • بدر لطيف العتيبي.
  • مصطفى المدني.
  • سيف القحطاني.

كانت مصادر أمنية تركية قد ذكرت السبت الماضي أن 15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا لإسطنبول على متن طائرتين، وأنهم كانوا موجودين بالقنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤولين السعوديين عادوا لاحقا في اليوم نفسه إلى البلدين اللذين قدموا منهما، وهي مصر والإمارات.

من هم؟

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هوية عدد من أفراد الوفد السعودي بعد قيامهم بالبحث عن أسمائهم على شبكة الإنترنت.

  • نايف العريفي: ضابط في القوات الخاصة السعودية.

  • صلاح الطبيقي: عقيد متخصص في التشريح والطب الشرعي.

https://twitter.com/WarCQC/status/1049787921090441216?ref_src=twsrc%5Etfw

  • ذعار بن غالب الحربي: شارك في التصدي لعملية مسلحة في جدة وأصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرارا بترقيته، وفقا لما نشره موقع رصد نيوز السعودي بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

 

  • منصور أبا حسين: مقدم في إدارة الدفاع المدني السعودية، وفقا لخبر منشور في صحيفة الشرق السعودية في 6 أبريل/ نيسان 2014.

 

  • وليد عبد الله الشهري: ضابط بالقوات الجوية السعودية، ويظهر في أحد مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب وهو يلقي قصيدة في إحدى المناسبات في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

 

  • مشعل سعد البستاني، ضابط في القوات الجوية السعودية. درس في جامعة لويزفل الأمريكية.

  • محمد سعد الزهراني: ضابط بالحرس الملكي السعودي، وقد ظهر في إحدى الصور مع محمد بن سلمان.

  • ماهر مطرب: عقيد في الاستخبارات السعودية، وسبق أن عمل في السفارة السعودية في لندن لمدة سنتين، وفقا للمعارض السعودي غانم الدوسري.

كما نشرت الصحف التركية والأمريكية عدة صور للمتهمين أثناء تحركاتهم داخل إسطنبول منذ وصولهم إلى مطار أتاتورك وحتى مغادرتهم.

https://twitter.com/ahmed_hefiz/status/1049826961655296000?ref_src=twsrc%5Etfw

 

https://twitter.com/zaidbenjamin/status/1049829527747145728?ref_src=twsrc%5Etfw

كيف قتلوه؟
  • قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول تركي كبير في وزارة الخارجية قوله إن خاشقجي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في البلاط الملكي السعودي.
  • أضاف المسؤول الرفيع أن خاشقجي قتل من قبل فريق من العملاء السعوديين -خلال عملية سريعة ومعقدة في غضون ساعتين من وصوله المبنى- وتم تقطيعه بمنشار عظم كبير جلبه الفريق الذي أتى من السعودية خصيصا لهذا الغرض.
  • أكد المصدر أن 15 عنصرا سعوديا -وصلوا على متن طائرتين خاصتين الثلاثاء الماضي، وهو اليوم ذاته الذي اختفى فيه خاشقجي- هم نفذ عملية الاغتيال، وكان من بينهم خبير في تشريح الجثث.
  • ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الكشف عن كون قتل خاشقجي تم بأوامر من البلاط الملكي السعودي سيزيد الضغط على الرياض وأنقرة، ويدفعهما إلى البحث عن حل يحفظ ماء الوجه للطرفين ربما من خلال تحميل طرف ثالث مسؤولية الاغتيال. وأشارت إلى أن الرياض وأنقرة ربما تلجآن للقول إن اختفاء خاشقجي تم على يد عناصر أمنية سعودية خارجة عن القانون، أو أنه توفي عن طريق الخطأ أثناء التحقيق.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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