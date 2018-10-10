القبض على مشتبه به في جريمة اغتصاب وقتل صحفية بلغارية

أعلنت السلطات البلغارية إلقاء القبض على مواطن بلغاري في ألمانيا واتهامه باغتصاب وقتل الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا، واستبعدت وجود دوافع على علاقة بمهنة الضحية.

التفاصيل:

وزير الداخلية البلغاري ملادن مارينوف أعلن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة صوفيا أن "التحقيق سمح بتحديد هوية رجل أوقفته الشرطة في ألمانيا في وقت متأخر الثلاثاء بناء على طلبنا" بعدما هرب إلى هذا البلد.

المدعي العام البلغاري سوتير تساتساروف قال في مؤتمر صحفي إنه ليس بوسعه القول في هذه المرحلة ما إذا كان مقتل مارينوفا يرتبط بعملها الصحفي. وأضاف أن الأدلة حتى الآن تشير إلى أن الجاني لم يخطط سلفا للقتل أو الاعتداء الجنسي.

تم الكشف عن اسم المتهم وهو سيفيرين كراسيميروف ويبلغ من العمر 21 عاما وكان مطلوبا بالأساس في قضية قتل واغتصاب.

ما القصة؟

السبت 6 أكتوبر/تشرين أول الجاري عُثر على جثة الصحفية البلغارية مارينوفا، وقالت الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قُتلت خنقا.

الصحفية التلفزيونية البالغة من العمر ثلاثين عاما قُتلت بطريقة وحشية في مدينة روسي، وفق ما أفاد مكتب الادعاء العام (الأحد) الماضي، في جريمة أثارت استنكارا دوليا.

مدع عام روسي قال إنه عثر على جثة مارينوفا (السبت) في إحدى الحدائق العامة، مضيفا أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق.

وزير الداخلية البلغاري ملادن مارينوف أكد لاحقا للصحفيين أن الضحية تعرضت ايضا للاغتصاب.

من هي مارينوفا؟

مارينوفا كانت تعمل مديرة إدارية لمحطة "تي في إن" التلفزيونية الصغيرة في روسيا وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص يحمل عنوان "الكاشف".

الحلقة الأولى من برنامجها التي أذيعت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي تضمنت مقابلة مع الصحفي الاستقصائي ديميتار ستويانوف من موقع "بيفول دوت غي بي" واتيلا بيرو من "مشروع انهض" (رايز بروجكت) في رومانيا، تناولت تحقيقا بعمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة للاتحاد الأوربي مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين. ووعدت بأن يقوم برنامجها (ديتيكتور) بتتبع الأمر.

تم اعتقال ضيفي الحلقة لفترة قصيرة من قبل الشرطة البلغارية، وهو ما استنكرته منظمة "مراسلون بلا حدود" حينها.

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