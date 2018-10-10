الغارديان: منتقدو النظام السعودي في خطر أينما كانوا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن اختفاء جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، أظهر للعالم أن السعودية لا تحترم الحدود الدولية، وأن منتقديها باتوا في خطر أينما كانوا.

واستعرضت الصحيفة البريطانية عدداً من الممارسات القمعية التي انتهجتها السعودية مؤخراً ضد كل من يخالف قيادتها الرأي، ومنها: