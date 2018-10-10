الاحتلال يحول محيط الخان الأحمر لمنطقة عسكرية

مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، قال إن الاحتلال أمهل السكان أسبوعًا للاعتراض على الإخطار، مبينًا أن هذه الخطوة تهدف إلى بث الخوف في نفوس أهالي التجمع.