الأمن المصري يعتقل نجل الرئيس المعزول محمد مرسي

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الأمن المصري اعتقل صباح الأربعاء، عبدالله النجل الأصغر للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من منزله غربي العاصمة المصرية القاهرة.

التفاصيل:

زوجة الرئيس المعزول، أكدت نبأ توقيف نجلهما عبدالله، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الإعلام المصري لم يكشف عن سبب إيقاف عبدالله محمد مرسي، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول ذلك.

بعض الناشطين توقعوا أن يكون سبب الاعتقال، حوار أجراه نجل الرئيس المعزول مع وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، قال فيه إن معنويات والده مرتفعة وأنه مازال ثابت على موقفه، موضحًا أن الرئيس المعزول في عزلة تامة وبلا رعاية.