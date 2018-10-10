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اختفاء جمال خاشقجي.. لحظة بلحظة

الكاتب السعودي جمال خاشقجي اختفى داخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول
الكاتب السعودي جمال خاشقجي اختفى داخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول
10/10/2018

تتواصل التطورات بشأن التحقيقات في فضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

ويمكن أيضا الاطلاع على أخبار وتغطيات أخرى من خلال التقارير التالية:

بالتفاصيل.. أسماء ومناصب سعوديين مشتبه في علاقتهم باختفاء خاشقجي

شاهد: الإعلام التركي ينشر فيديو لخاشقجي والمتورطين باختفائه

خطيبة خاشقجي: كل ما كنا نحتاج إليه "ورقة"

تقرير: مسألة خاشقجي تضع العلاقات التركية السعودية على المحك

الغارديان: منتقدو النظام السعودي في خطر أينما كانوا

وفيما يلي أبرز تلك التطورات:

  • وقفة أمام السفارة السعودية بلندن تضامنا مع خاشقجي تنظمها منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة القسط.
  • ديلي بيست: خاشقجي كان يعتزم تأسيس تجمع مؤيد للديمقراطية في العالم العربي.
  • ديلي بيست: خاشقجي اعتزم تأسيس التجمع تحت اسم "الديمقراطية للعالم العربي الآن".
  • مايك بنس: منفتحون على إرسال محققين من إف بي آي إلى تركيا إذا طلب السعوديون.
  • مراسل الجزيرة: اتصالات تركية مع السعودية للسماح بتفتيش منزل قنصلها في إسطنبول.
  • مراسل الجزيرة: الطلب التركي يتضمن تفتيش القنصلية ومنزل القنصل في آن واحد.
  • طلب تفتيش منزل القنصل السعودي جاء بعد معلومات بتوجه سيارة مشتبه فيها إليه.
  • مراسل الجزيرة: المدعي العام التركي يحضر لائحة اتهام بحق 15 سعوديا بالضلوع في إخفاء خاشقجي.
  • قنوات فضائية تركية تنشر مقطع فيديو يظهر لحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء قبل الماضي.
  • وسائل الإعلام التركية تنشر تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية.
  • وسائل إعلام تركية تنشر صورا وأسماء أفراد الوفد السعودي الذين دخلوا تركيا قبل وبعد اختفاء خاشقجي داخل قنصلية بلاده قبل أكثر من أسبوع.
  • مراسل الجزيرة: هناك مشتبه بهم آخرون لم يتم الكشف عن جنسياتهم.
  • مراسل الجزيرة: السفارة السعودية تطلب تأخير دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية بإسطنبول.
  • مراسل الجزيرة: معلومات الأمن التركي تشير إلى أنه تم إخراج جميع مراجعي القنصلية فور دخول خاشقجي إليها.
  • خطيبة خاشقجي تطلب مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "من أجل تسليط الضوء" على قضيته.
  • صحيفة واشنطن بوست تطالب في افتتاحيتها بنشر الأدلة التي تثبت ما حدث لخاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية.
  • واشنطن بوست: اغتيال خاشقجي إن صح يثير الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأمريكية-السعودية.
  • واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يبحثون خطة لاعتقال خاشقجي.
  • نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول تركي كبير في وزارة الخارجية: خاشقجي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في البلاط الملكي السعودي.
  • نيويورك تايمز: خاشقجي قتل من قبل فريق من العملاء السعوديين -خلال عملية سريعة ومعقدة في غضون ساعتين من وصوله المبنى- وتم تقطيعه بمنشار عظم كبير جلبه الفريق الذي أتى من السعودية خصيصا لهذا الغرض.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام + وكالات
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