اختفاء جمال خاشقجي.. لحظة بلحظة

تتواصل التطورات بشأن التحقيقات في فضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.
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بالتفاصيل.. أسماء ومناصب سعوديين مشتبه في علاقتهم باختفاء خاشقجي
شاهد: الإعلام التركي ينشر فيديو لخاشقجي والمتورطين باختفائه
خطيبة خاشقجي: كل ما كنا نحتاج إليه "ورقة"
تقرير: مسألة خاشقجي تضع العلاقات التركية السعودية على المحك
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وفيما يلي أبرز تلك التطورات:
- وقفة أمام السفارة السعودية بلندن تضامنا مع خاشقجي تنظمها منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة القسط.
- ديلي بيست: خاشقجي كان يعتزم تأسيس تجمع مؤيد للديمقراطية في العالم العربي.
- ديلي بيست: خاشقجي اعتزم تأسيس التجمع تحت اسم "الديمقراطية للعالم العربي الآن".
- مايك بنس: منفتحون على إرسال محققين من إف بي آي إلى تركيا إذا طلب السعوديون.
- مراسل الجزيرة: اتصالات تركية مع السعودية للسماح بتفتيش منزل قنصلها في إسطنبول.
- مراسل الجزيرة: الطلب التركي يتضمن تفتيش القنصلية ومنزل القنصل في آن واحد.
- طلب تفتيش منزل القنصل السعودي جاء بعد معلومات بتوجه سيارة مشتبه فيها إليه.
- مراسل الجزيرة: المدعي العام التركي يحضر لائحة اتهام بحق 15 سعوديا بالضلوع في إخفاء خاشقجي.
- قنوات فضائية تركية تنشر مقطع فيديو يظهر لحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء قبل الماضي.
- وسائل الإعلام التركية تنشر تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية.
- وسائل إعلام تركية تنشر صورا وأسماء أفراد الوفد السعودي الذين دخلوا تركيا قبل وبعد اختفاء خاشقجي داخل قنصلية بلاده قبل أكثر من أسبوع.
- مراسل الجزيرة: هناك مشتبه بهم آخرون لم يتم الكشف عن جنسياتهم.
- مراسل الجزيرة: السفارة السعودية تطلب تأخير دخول فريق التحقيق التركي للقنصلية بإسطنبول.
- مراسل الجزيرة: معلومات الأمن التركي تشير إلى أنه تم إخراج جميع مراجعي القنصلية فور دخول خاشقجي إليها.
- خطيبة خاشقجي تطلب مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "من أجل تسليط الضوء" على قضيته.
- صحيفة واشنطن بوست تطالب في افتتاحيتها بنشر الأدلة التي تثبت ما حدث لخاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية.
- واشنطن بوست: اغتيال خاشقجي إن صح يثير الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأمريكية-السعودية.
- واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يبحثون خطة لاعتقال خاشقجي.
- نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول تركي كبير في وزارة الخارجية: خاشقجي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في البلاط الملكي السعودي.
- نيويورك تايمز: خاشقجي قتل من قبل فريق من العملاء السعوديين -خلال عملية سريعة ومعقدة في غضون ساعتين من وصوله المبنى- وتم تقطيعه بمنشار عظم كبير جلبه الفريق الذي أتى من السعودية خصيصا لهذا الغرض.