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سياسة|فرنسا

ملاحقة شرطي سعودي في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

صورة أرشيفية لأفراد من الشرطة السعودية
صورة أرشيفية لأفراد من الشرطة السعودية
1/10/2018

أفاد مصدر قضائي فرنسي أن شرطيا سعوديا، كان في فرنسا للتدريب، اعتقل بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة فندق.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر نفسه أن الواقعة جرت السبت الماضي، عندما اعتدى الشرطي، 40 عاما، جنسيا على موظفة الفندق الثلاثينية في المصعد ثم في غرفته في الفندق.

وقالت النيابة العامة لمدينة سان مالو في شمال غرب فرنسا "كانت الموظفة مكلفة بمرافقة الشرطي حتى غرفته، فحاول تقبيلها بالقوة وتعمد ملامستها".

وأضافت النيابة العامة أن الموظفة الشابة تمكنت من الفرار واستدعت زميلا لها تشاجر مع الشرطي.

وكان من المقرر ان يبدأ الشرطي السعودي تدريبا الإثنين في مدرسة الشرطة في سان مالو، إلا أنه أوقف ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي.

وتم تحديد الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لبدء محاكمته.

كما سيلاحق زميل الموظفة أيضا بتهمة العنف وسيستدعى للمثول أمام القضاء في نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : فرانس برس
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