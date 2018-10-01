لبنان: إسرائيل تسعى لتبريرعدوان آخر علينا

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن إسرائيل تسعى إلى تبريرعدوان آخرعلى لبنان بزعمها كذبا وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار بيروت.

بدوره قال السفير الروسي في لبنان لـ "الجزيرة" إن بلاده تريد استبعاد خطر الحرب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون اندلاعها.

التفاصيل:

باسيل قال خلال اجتماع دعا إليه سفراء أجانب للرد على اتهامات نتنياهو إن هناك "تصريحات كثيرة تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة" لكن هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت.

باسيل اصطحب الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، والصحفيين في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.

باسيل، وهو حليف سياسي لحزب الله، قال إن إسرائيل تهدف إلى "تزييف الحقائق المتعلقة بلبنان ونشر الأكاذيب التي تحمل بذور تهديد لا يخيفنا".

باسيل قال إن نتنياهو استخدم منصة الجمعية العام للأمم المتحدة "لتبرير عدوان آخر على بلد ذي سيادة مثل لبنان".

جندي من الجيش اللبناني يقف حارسا خلال جولة للدبلوماسيين والصحفيين بالقرب من المطار في بيروت

خلفيات: