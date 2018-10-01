قطر ترفع دعوى قضائية جديدة ضد السعودية

بدأت قطر باتخاذ إجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية لهيئات قطرية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد القطرية،الاثنين، أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

التفاصيل:

مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف قدم طلب المشاورات الرسمية متضمنا جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.

الدعوى القضائية الجديدة تركز على الانتهاكات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية إثر منع شبكة مجموعة "بي إن سبورت" من بث محتواها في المملكة.

أسباب رفع الدعوى:

شبكة قرصنة تحمل اسم "بي أوت كيو" beoutQ "، كانت قد أقدمت على البث غير القانوني للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة "بي إن سبورت" في المملكة العربية السعودية إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.

"، كانت قد أقدمت على البث غير القانوني للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة "بي إن سبورت" في المملكة العربية السعودية إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة. السعودية رفضت اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة "بي أوت كيو" وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة "بي إن سبورت" لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية. وذلك خلافا لكافة التزاماتها بقواعد منظمة التجارة العالمية، وبالأخص الاتفاقية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس).

السعودية شجعت على بث المحتوى "المقرصن" من قبل "بي أوت كيو" في الأماكن العامة، كما عرقلت جهود شبكة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية بالتحقيق في عمليات البث غير القانونية من قِبل الشركة المقرصنة ومنعها من مواصلة انتهاكاتها.

تعليق قطري:

وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أوضح أنّ ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية بمنع المواطنين القطرين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها، يعدّ انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية والأخلاقية.

بن جاسم: الانتهاكات تعكس فشل السعودية في الالتزام بواجباتها وتعهداتها في حماية حقوق النشر والتأليف وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني وكذلك حقوق العلامات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في خسائر تجارية للمواطنين والهيئات القطرية.

خلفية: