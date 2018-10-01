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سياسة

فيديو| الصومال: انفجار سيارة ملغومة في موكب للاتحاد الأوربي

1/10/2018

قالت الشرطة الصومالية وأحد العاملين بخدمة الطوارئ إن ثلاثة أشخاص قتلوا في تفجير حركة الشباب الإسلامية المسلحة لسيارة ملغومة في ركب سيارات مدرعة للاتحاد الأوربي في العاصمة مقديشو.

التفاصيل: 
  • التفجير وقع نحو الساعة 12:10 مساء بالتوقيت المحلي في الشارع الصناعي وهو شارع رئيسي بقلب العاصمة الصومالية. وقالت الشرطة إن المهاجم قتل كذلك في التفجير.
  • شاهد من "رويترز" رأى رجالا يجرون سيارتهم التي لحقت بها أضرار في التفجير. والسيارات المصفحة كانت ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوربي.
  • حركة الشباب الإسلامية التي تشن هجمات من حين لآخر في ذلك البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.
  • الجيش الإيطالي قال إن قافلة من خمس مركبات كانت عائدة من مهمة تدريب تعرضت لهجوم لكن لم يسقط جرحى أو قتلى.
  • الجيش الإيطالي: "لحقت أضرار طفيفة بمركبة كانت تقل أربعة جنود وتمكنت من العودة للقاعدة".
خلفية:
  • حركة الشباب الإسلامية الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة تسعى إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض حكمها الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
  • الاتحاد الأوربي أحد المصادر الرئيسية لتمويل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في حماية الحكومة المركزية في الصومال من المسلحين.
  • الصومال يشهد أعمال عنف منذ أوائل التسعينيات بعد الإطاحة بحكم محمد سياد بري.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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