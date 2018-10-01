فيديو| الصومال: انفجار سيارة ملغومة في موكب للاتحاد الأوربي

قالت الشرطة الصومالية وأحد العاملين بخدمة الطوارئ إن ثلاثة أشخاص قتلوا في تفجير حركة الشباب الإسلامية المسلحة لسيارة ملغومة في ركب سيارات مدرعة للاتحاد الأوربي في العاصمة مقديشو.

التفاصيل:

التفجير وقع نحو الساعة 12:10 مساء بالتوقيت المحلي في الشارع الصناعي وهو شارع رئيسي بقلب العاصمة الصومالية. وقالت الشرطة إن المهاجم قتل كذلك في التفجير.

شاهد من "رويترز" رأى رجالا يجرون سيارتهم التي لحقت بها أضرار في التفجير. والسيارات المصفحة كانت ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوربي.

حركة الشباب الإسلامية التي تشن هجمات من حين لآخر في ذلك البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.

الجيش الإيطالي قال إن قافلة من خمس مركبات كانت عائدة من مهمة تدريب تعرضت لهجوم لكن لم يسقط جرحى أو قتلى.

الجيش الإيطالي: "لحقت أضرار طفيفة بمركبة كانت تقل أربعة جنود وتمكنت من العودة للقاعدة".

خلفية: