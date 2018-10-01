شاهد: لقطات مرعبة لإعصار يضرب جزيرة يابانية

قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في إعصار قوي اجتاح البرالرئيسي باليابان، الإثنين، وفقً وسائل إعلام محلية.

إعصار ترامي

قناة "تي بي إس" اليابانية بثت صورًا مرعبة لأمواج عالية تضرب ساحل جزيرة أوشيما جنوبي طوكيو، بالإضافة لسير أشخاص وسيارات في العاصمة وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية .

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ذكرت أن الاعصار "ترامي" تحرك قبالة سواحل شمال اليابان وتحول إلى عاصفة مدارية بحلول منتصف اليوم .

"ترامي" دمر خطوط كهرباء وأشجارًا، وتسبب في تعطيل حركة النقل حتى صباح الإثنين، ودعوات حكومية للمواطنين بتوخي الحذر.

مسار الإعصار