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سياسة|كوريا الشمالية

شاهد: كوريا الشمالية تهدي جارتها الجنوبية زوجين من الكلاب

1/10/2018

أهدت كوريا الشمالية زوجًين من الكلاب يبلغ عمر الواحد منهما عامًا واحدًا للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن بمناسبة القمة الكورية التي عقدت في بيونغ يانغ.

ووفقا للمكتب الرئاسي فإن الأنثى التي تدعى "غومي" والذكر الذي يدعى "سونغانغ" هما من سلالة بونغسان، وهما من نفس نوع الكلب الأليف مارو الخاص بمون والذي يعيش في القصر الرئاسي في سول.

معلومات أساسية

  • كان زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية قد التقيا للمرة الأولى في أبريل/نيسان واجتمعا مجددًا في مايو/أيار بقرية بانمونغوم الحدودية، وفي اللقاء الأول جرى توقيع "إعلان بانمونغوم" الذي تضمن تعهدات من الطرفين تتعلق أساسا بإنهاء حالة الحرب رسميًا وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
  • مهدت القمتان بين الكوريتين للقمة التي جمعت في يونيو/حزيران بسنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعقد زعيما الكوريتين قمة ثالثة في بيونغ يانغ الشهر الماضي، لإنعاش المحادثات التي تراوح مكانها بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن نزع الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم فيها.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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