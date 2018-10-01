شاهد: كوريا الشمالية تهدي جارتها الجنوبية زوجين من الكلاب

أهدت كوريا الشمالية زوجًين من الكلاب يبلغ عمر الواحد منهما عامًا واحدًا للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن بمناسبة القمة الكورية التي عقدت في بيونغ يانغ.

ووفقا للمكتب الرئاسي فإن الأنثى التي تدعى "غومي" والذكر الذي يدعى "سونغانغ" هما من سلالة بونغسان، وهما من نفس نوع الكلب الأليف مارو الخاص بمون والذي يعيش في القصر الرئاسي في سول.

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