شاهد| ترمب للملك سلمان: الله أعلم ماذا سيحدث للسعودية دون أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا، السبت، عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

أبرز ما ورد في حديث ترمب عن هذه المكالمة: