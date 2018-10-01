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شاهد| ترمب للملك سلمان: الله أعلم ماذا سيحدث للسعودية دون أمريكا

الملك سلمان وترمب خلال لقائهما العام الماضي في السعودية
الملك سلمان وترمب خلال لقائهما العام الماضي في السعودية
1/10/2018

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا، السبت، عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

أبرز ما ورد في حديث ترمب عن هذه المكالمة:
  • خاطب ترمب الملك السعودي قائلاً له: "أيها الملك، لديكم مليارات الدولارات. ومن دوننا، وحده الله من يعلم ماذا سيحدث للسعودية، قد لا تكونون قادرين على الحفاظ على طائراتكم حتى، لأنه من الممكن أن تتم مهاجمتها".
  • تابع ترمب حديثه عن الملك سلمان قائلا أنه أخبره: "أنتم معنا في أمان تام، لكننا في المقابل لا نحصل على ما يجب أن نحصل عليه".
  • هاجم ترمب منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وأعضاءها، متهماً إيّاها "بالنصب على بقية دول العالم".
  • طالب ترمب أعضاء منظمة "أوبك" بالتوقف عن رفع أسعار النفط، متهماً إياهم "باستغلال الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رفعهم لأسعار النفط" لا سيما وأن "أمريكا تدافع عن هذه الدول من دون الحصول على أي مقابل".
  • اشتكى ترمب من دعم بلاده لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، مشددا على أن هذه الدول ستدفع مقابل ذلك مستقبلا.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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