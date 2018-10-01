شاهد| ترمب: أريد تحقيقا "شاملا" عما أثير بشأن كافانو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه مصر على ضرورة أن يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا شاملا في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو.

وأوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الاثنين، إنه سيترك معايير هذا التحقيق للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

أهم تصريحات ترمب بشأن كافانو:

ترمب: مكتب التحقيقات الفيدرالي ينبغي أن يقوم بكل ما يلزم فيما يتعلق بالقاضي كافانو.

ترمب: أريد الانتهاء من ملف القاضي كافانو في أسرع وقت.

ترمب: رفض تعيين كافانو أمر شائن، وأنا أدعمه على طول الخط.

ترمب: التهمة الموجهة للقاضي كافانو حدثت قبل 36 عاما وأشعر بالأسى إزاء ما يتعرض له.

ترمب: نريد تسريع الإجراءات مع القاضي كافانو والتحقيقات الجارية هي السابعة التي يخضع لها الرجل.

ترمب: سأمتثل بالكامل لرغبة مجلس الشيوخ وقراره بشأن القاضي كافانو.

ترمب: لم يوجه أحد سؤالا إلى كافانو عن مسيرته المهنية، كما أن هناك تغطية إعلامية سيئة للملف.

ترمب: ما حدث بحق القاضي كافانو أمر مشين.

ترمب: بريت كافانون قاض كفء واستمعت إليه عندما قال إنه يريد أن يصبح الأفضل.

ترمب: آمل أن تتم المصادقة على ترشيح القاضي كافانو للمحكمة العليا.

أهم تصريحات ترمب بشأن الاتفاقات التجارية: