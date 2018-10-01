حراك شبابي في اليمن يطالب بـ"ثورة جياع" ضد الجميع

دعا مواطنون وناشطون يمنيون إلى تحرك ميداني بفعاليات سلمية للتنديد بالانتهاكات والممارسات التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي وكذا جماعة الحوثي بحق اليمن واليمنيين.
يأتي ذلك مع استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وازدياد معاناة المواطنين واستمرار سقوط الضحايا بسبب القصف الجوي والبري والعديد من الانتهاكات الاخرى التي تقوم بها الأطراف المذكورة.
طفل يمني يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع في العاصمة #صنعاء.
هذا الحال أصبح من المشاهد اليومية في ظل تفشي المجاعة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني بعد انهيار العملة.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا #انا_نازل_انا_جائع#ثورة_الجياع
#شباب_فوق_السلطة pic.twitter.com/dHv1V7JzD3
— مأرب الورد (@mareb_alward) September 30, 2018
مايعيشه اليمنيون من مجاعه وانتشار
الامراض والاوبئه وانهيار الريال
اليمني سببها هي مليشيات الحوثي
الايراني هذه المليشيات الارهابية
المجرمه تريدضم اليمن للدوله التابعه
لايران لاجل مشروعهابتخطيط امريكي اسرائيلي
الشعب اليمني يموت جوع #ثورة_الجياع pic.twitter.com/FFLUzcuJ6p
— عَفُآشّـيـﮯ قحطانية💕 ❤🇾🇪 (@feel8queen) October 1, 2018
اللصوص والاوغاد التي تعبث في الوطن
كلهم بخير وحالة الناس كرب
بؤساء بين شهيد وفقيد معتقل ومجنون نازح وجائع يائس ومشرد مريض و فقير#ثورة_الجياع#Yemen pic.twitter.com/45tsdIwuaZ
— بلقيس الصالح (@belqees_afash) September 27, 2018