الصين تلغي محادثات أمنية مع أمريكا

تسبب تصاعد التوترات والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في إلغاء بيجين لمحادثات أمنية مع واشنطن.

القصة

مسؤول أمريكي بارز: الصين ألغت اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

المسؤول الأمريكي: من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا.

المسؤول: ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بيجين وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.

معلومات أساسية

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ إلغاء المحادثات.

تخوض الصين والولايات المتحدة أيضا حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.

كانت مصادر في بيجين قد ذكرت أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين.