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سياسة

الصين تلغي محادثات أمنية مع أمريكا

الرئيس الصيني تشي جينبينغ (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الصيني تشي جينبينغ (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
1/10/2018

تسبب تصاعد التوترات والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في إلغاء بيجين لمحادثات أمنية مع واشنطن.

القصة

مسؤول أمريكي بارز: الصين ألغت اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

المسؤول الأمريكي: من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا.

المسؤول: ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بيجين وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.

معلومات أساسية

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ إلغاء المحادثات.

تخوض الصين والولايات المتحدة أيضا حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.

كانت مصادر في بيجين قد ذكرت أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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