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سياسة|إيران

إيران تستهدف مناطق بسوريا ردا على هجوم الأهواز

1/10/2018

أعلن الحرس الثوري الإيراني (الإثنين) إطلاق صواريخ على مسلحين في سوريا ردا على هجوم استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

التفاصيل:
  • هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قالت إنه تم استهداف مسلحين في سوريا بصواريخ ردا على هجوم الأهواز.
  • الجيش الإيراني قال إنه تم استهداف مقر قادة جريمة الأهواز في شرق الفرات قبل دقائق بصواريخ بالستية أرض-أرض أطلقها الفرع الجو فضائي للحرس الثوري.
  • الحرس الثوري قال إنه حسب المعلومات الأولية، قتل أو جرح عدد كبير من المسلحين وقادة جريمة الأهواز في هذا الهجوم الصاروخي.
  • ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، هما "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا و"قيام" ويبلغ مداه 800 كيلومتر.
هجوم الأهواز:
  • قتل 24 شخصا في 22 سبتمبر/ أيلول في هجوم نفذه مسلحون فتحوا النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.
  • المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم العرض العسكري في الأهواز والذي أسفر عن مقتل 25 وجرح 60 آخرين.
  • توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم نفسه بأن الرد سيكون "رهيبا".
  • وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها إن إيران اعتقلت 22 شخصا على صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز.
المسؤولية عن الهجوم:
  • متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" قال إن "منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية" مسؤولة عن الهجوم.
  • تضم المنظمة عددا من الفصائل المسلحة، وهي جزء من حركة النضال العربي لتحرير "الأحواز".
  • أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم وأن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية نفذوا الهجوم.
هجمات سابقة:
  • في يوليو/ تموز الماضي قتل عشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم على موقع للحرس على الحدود العراقية، وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن مسلحين أكرادا قاموا بالهجوم.
  • في العام الماضي، قتل 18 شخصا في هجوم على مقر البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية وأول زعيم لها آية الله روح الله الخميني في العاصمة طهران، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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