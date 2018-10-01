إيران تستهدف مناطق بسوريا ردا على هجوم الأهواز

أعلن الحرس الثوري الإيراني (الإثنين) إطلاق صواريخ على مسلحين في سوريا ردا على هجوم استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

التفاصيل:

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قالت إنه تم استهداف مسلحين في سوريا بصواريخ ردا على هجوم الأهواز.

الجيش الإيراني قال إنه تم استهداف مقر قادة جريمة الأهواز في شرق الفرات قبل دقائق بصواريخ بالستية أرض-أرض أطلقها الفرع الجو فضائي للحرس الثوري.

الحرس الثوري قال إنه حسب المعلومات الأولية، قتل أو جرح عدد كبير من المسلحين وقادة جريمة الأهواز في هذا الهجوم الصاروخي.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، هما "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا و"قيام" ويبلغ مداه 800 كيلومتر.

هجوم الأهواز:

قتل 24 شخصا في 22 سبتمبر/ أيلول في هجوم نفذه مسلحون فتحوا النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم العرض العسكري في الأهواز والذي أسفر عن مقتل 25 وجرح 60 آخرين.

توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم نفسه بأن الرد سيكون "رهيبا".

وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها إن إيران اعتقلت 22 شخصا على صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز.

المسؤولية عن الهجوم:

متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" قال إن "منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية" مسؤولة عن الهجوم.

تضم المنظمة عددا من الفصائل المسلحة، وهي جزء من حركة النضال العربي لتحرير "الأحواز".

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم وأن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية نفذوا الهجوم.

هجمات سابقة: