إيران تستهدف مناطق بسوريا ردا على هجوم الأهواز

أعلن الحرس الثوري الإيراني (الإثنين) إطلاق صواريخ على مسلحين في سوريا ردا على هجوم استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي.
التفاصيل:
- هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قالت إنه تم استهداف مسلحين في سوريا بصواريخ ردا على هجوم الأهواز.
- الجيش الإيراني قال إنه تم استهداف مقر قادة جريمة الأهواز في شرق الفرات قبل دقائق بصواريخ بالستية أرض-أرض أطلقها الفرع الجو فضائي للحرس الثوري.
- الحرس الثوري قال إنه حسب المعلومات الأولية، قتل أو جرح عدد كبير من المسلحين وقادة جريمة الأهواز في هذا الهجوم الصاروخي.
- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، هما "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا و"قيام" ويبلغ مداه 800 كيلومتر.
هجوم الأهواز:
- قتل 24 شخصا في 22 سبتمبر/ أيلول في هجوم نفذه مسلحون فتحوا النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.
- المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم العرض العسكري في الأهواز والذي أسفر عن مقتل 25 وجرح 60 آخرين.
- توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم نفسه بأن الرد سيكون "رهيبا".
- وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها إن إيران اعتقلت 22 شخصا على صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز.
المسؤولية عن الهجوم:
- متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" قال إن "منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية" مسؤولة عن الهجوم.
- تضم المنظمة عددا من الفصائل المسلحة، وهي جزء من حركة النضال العربي لتحرير "الأحواز".
- أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم وأن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية نفذوا الهجوم.
هجمات سابقة:
- في يوليو/ تموز الماضي قتل عشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم على موقع للحرس على الحدود العراقية، وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن مسلحين أكرادا قاموا بالهجوم.
- في العام الماضي، قتل 18 شخصا في هجوم على مقر البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية وأول زعيم لها آية الله روح الله الخميني في العاصمة طهران، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة.