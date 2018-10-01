إدانة بالاغتصاب لعضو في هيئة تمنح جائزة نوبل

دانت محكمة سويدية اليوم (الإثنين) عضوا في هيئة تمنح جائزة نوبل للآداب في قضية اغتصاب.

ما هي القصة؟

جان كلود أرنو (72 عاما) عضو في الهيئة التي تمنح جائزة نوبل للآداب.

دانته محكمة في ستوكهولم في تهمة بالاغتصاب، وقضت بسجنه عامين اليوم (الإثنين).

واجه أرنو اتهامين بالاغتصاب، وبرأته المحكمة من واحد منهما بعد أن دفع ببراءته من التهمتين.

أرنو متزوج من إحدى أعضاء الأكاديمية السويدية.

كلود أرنو محور فضيحة أدخلت الأكاديمية في أسوأ أزمة تشهدها منذ أن أسهها ملك السويد قبل أكثر من 200 عام.

تداعيات الأزمة: