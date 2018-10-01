إدانة بالاغتصاب لعضو في هيئة تمنح جائزة نوبل

دانت محكمة سويدية اليوم (الإثنين) عضوا في هيئة تمنح جائزة نوبل للآداب في قضية اغتصاب.
ما هي القصة؟
- جان كلود أرنو (72 عاما) عضو في الهيئة التي تمنح جائزة نوبل للآداب.
- دانته محكمة في ستوكهولم في تهمة بالاغتصاب، وقضت بسجنه عامين اليوم (الإثنين).
- واجه أرنو اتهامين بالاغتصاب، وبرأته المحكمة من واحد منهما بعد أن دفع ببراءته من التهمتين.
- أرنو متزوج من إحدى أعضاء الأكاديمية السويدية.
- كلود أرنو محور فضيحة أدخلت الأكاديمية في أسوأ أزمة تشهدها منذ أن أسهها ملك السويد قبل أكثر من 200 عام.
تداعيات الأزمة:
- الأزمة دفعت الأكاديمية السويدية لحجب جائزة نوبل للآداب هذا العام التي كان من المقرر إعلانها هذا الشهر.
- دفعت الفضيحة نحو 18 من أعضاء الأكاديمية السويدية للاستقالة.
- تراجع 3 أعضاء من الـ 18 المستقيلين عن استقالتهم.
- يتزامن الحكم مع إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام.
- مرت الأكاديمية التي أسست في العام 1786 على نموذج نظيرتها الفرنسية بأزمة كبرى منذ انعكاسات حركة #أنا_أيضا – للتنديد بالتحرش الجنسي في أواخر 2017.
- لم تمنح جوائز نوبل بين عامي 1940 و1943 بسبب الحرب العالمية الثانية، بينما حصل الروائي الأمريكي وليام فوكنر على جائزته في 1950 بعد عام من الموعد الأصلي.
- تسمح قواعد المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل بالاحتفاظ بالجوائز حتى العام التالي.