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إدانة بالاغتصاب لعضو في هيئة تمنح جائزة نوبل

أدين جون كلود أرنو في قضية اغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين
أدين جون كلود أرنو في قضية اغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين
1/10/2018

دانت محكمة سويدية اليوم (الإثنين) عضوا في هيئة تمنح جائزة نوبل للآداب في قضية اغتصاب.

ما هي القصة؟
  • جان كلود أرنو (72 عاما) عضو في الهيئة التي تمنح جائزة نوبل للآداب.
  • دانته محكمة في ستوكهولم في تهمة بالاغتصاب، وقضت بسجنه عامين اليوم (الإثنين).
  • واجه أرنو اتهامين بالاغتصاب، وبرأته المحكمة من واحد منهما بعد أن دفع ببراءته من التهمتين.
  • أرنو متزوج من إحدى أعضاء الأكاديمية السويدية.
  • كلود أرنو محور فضيحة أدخلت الأكاديمية في أسوأ أزمة تشهدها منذ أن أسهها ملك السويد قبل أكثر من 200 عام.
تداعيات الأزمة:
  • الأزمة دفعت الأكاديمية السويدية لحجب جائزة نوبل للآداب هذا العام التي كان من المقرر إعلانها هذا الشهر.
  • دفعت الفضيحة نحو 18 من أعضاء الأكاديمية السويدية للاستقالة.
  • تراجع 3 أعضاء من الـ 18 المستقيلين عن استقالتهم.
  • يتزامن الحكم مع إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام.
  • مرت الأكاديمية التي أسست في العام 1786 على نموذج نظيرتها الفرنسية بأزمة كبرى منذ انعكاسات حركة #أنا_أيضا – للتنديد بالتحرش الجنسي في أواخر 2017.
  • لم تمنح جوائز نوبل بين عامي 1940 و1943 بسبب الحرب العالمية الثانية، بينما حصل الروائي الأمريكي وليام فوكنر على جائزته في 1950 بعد عام من الموعد الأصلي.
  • تسمح قواعد المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل بالاحتفاظ بالجوائز حتى العام التالي.
المصدر : رويترز
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