البث الحي
سياسة|مصر

للمرة الثالثة.. البرلمان المصري يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر

مجلس النواب المصري (أرشيفية)
مجلس النواب المصري (أرشيفية)
9/1/2018

وافق البرلمان المصري (الثلاثاء) على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد.

ووفق بيان لمجلس النواب فإن تمديد الطوارئ يبدأ من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح السبت المقبل الموافق 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال البيان إن موافقة المجلس جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بتمديد حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن التمديد جرى بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا.

وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ إعلانها في أبريل/ نيسان 2017، عقب وقوع هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.

وقررت الحكومة تمديد الطوارئ مرتين الأولى في يوليو/تموز، وفي أكتوبر/تشرين أول الماضيين.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)