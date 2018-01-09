للمرة الثالثة.. البرلمان المصري يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر

وافق البرلمان المصري (الثلاثاء) على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد.

ووفق بيان لمجلس النواب فإن تمديد الطوارئ يبدأ من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح السبت المقبل الموافق 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال البيان إن موافقة المجلس جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بتمديد حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن التمديد جرى بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا.

وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ إعلانها في أبريل/ نيسان 2017، عقب وقوع هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.

وقررت الحكومة تمديد الطوارئ مرتين الأولى في يوليو/تموز، وفي أكتوبر/تشرين أول الماضيين.