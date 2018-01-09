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سياسة

شاهد: لقطات مثيرة لإنقاذ طفل من وسط الحطام في الغوطة الشرقية

9/1/2018

أظهرت لقطات فيديو مُثيرة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء لحظات إنقاذ طفل سوري من وسط كتل الخرسانة وأنقاض مبنى منهار إثر ضربات جوية في سقبا بالغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال نشطاء سوريون إن ضربات جوية استهدفت هذه المنطقة (الثلاثاء)، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح.

وتتواصل هذه الغارات منذ 12 يوما.

والغوطة الشرقية هي المعقل الأخير للمعارضة المسلحة التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد بالقرب من العاصمة السورية. وتقدر الأمم المتحدة أن 400 ألف مدني يعيشون هناك وتقول إن الأغذية والإمدادات الطبية قليلة.

وقالت وكالة رويترز إنها تأكدت من أن اللقطات حقيقية بعدما قام فريق من الوكالة بفحص اللقطات وراجعها محرر كبير.

المصدر : رويترز
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