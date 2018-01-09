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سياسة

شاهد: طفل سوري أفقدته غارات النظام السمع فاستعاده في تركيا

9/1/2018

استعاد الطفل السوري أحمد طه (4 أعوام)، سمعه من جديد في تركيا، بعد أنّ أفقدته طائرات النظام القدرة على السمع جراء الغارات التي شنتها على مدينة حمص وسط سوريا.

وحصل طه، اللاجئ مع أسرته في ولاية هطاي التركية (جنوب)، على جهاز سمع من متبرعين أتراك، علموا بحالته.

فقدَ طه، قدرته على السمع، بسبب أصوات الانفجارات الناجمة عن الغارات التي شنتها طائرات النظام السوري على مسقط رأسه في حي الوعر، بمحافظة حمص السورية.

وبعد نشر قصة أحمد، تمكن متبرعون أتراك بالتنسيق مع جمعية تركية معنية بالأطفال، من الوصول لطه، وتقديم سماعات للأذن له.

وأعرب طلال، والد الطفل أحمد طه، عن شكره لكل من ساهم في حصول طفله على جهاز سمع، قائلاً "أنا سعيد، وأشعر بالأمان بوجودي في تركيا، الآن أصبح بإمكان ابني الاستماع لصوتنا".

المصدر : الأناضول
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