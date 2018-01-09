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سياسة|بريطانيا

شاهد: حريق هائل بمصنع في لندن يمكن رؤيته من مسافة ميل

9/1/2018

شب حريق هائل في مصنع للطلاء مساء الاثنين والذي كان بالإمكان رؤيته على مسافة ميل شمالي العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت تقارير محلية إلى أن ما لا يقل عن 15 سيارة إطفاء و100 من رجال الإطفاء كانوا يكافحون لإخماد النيران على طريق واترلو في منطقة ستابلز كورنر.

وقال متحدث باسم لواء حريق لندن، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحريق الذى يمكن رؤيته عبر العاصمة والتهم البناء المكون من طابق واحد.

كما ناشد السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ بإحكام، إذا تصاعد دخان اسود كثيف جراء الحريق.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ في الساعة (2120 بتوقيت غرينتش) وكان الحريق تحت السيطرة في تمام الساعة (0022 بتوقيت غرينتش).

ولا يعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق الهائل.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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