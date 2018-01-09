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شاهد: الشتاء القارس يفاقم معاناة النازحين اليمنيين غربي تعز

9/1/2018

أضاف طقس الشتاء البارد مزيدا من المعاناة للنازحين داخليا في اليمن.

في أول الأمر أجبروا على النزوح هربًا من الصراع والفقر والمرض، والآن يجد سكان المخيم القريب من مدينة تعز اليمنية أنفسهم مضطرين للتعامل مع فصل الشتاء.

وتنتشر الخيام المليئة بالنازحين في أماكن مختلفة عبر وديان وجبال غربي تعز.

وتزداد أوضاع الأسر التي تعيش في هذه المخيمات سوءا كل يوم.

ويعيش رمزي الوزيعي، وهو أحد النازحين من منطقة الكدحة غرب تعز مع أطفاله في هذه الخيمة الصغيرة حيث يمنع بعض ملاك الأراضي النازحين من إقامة دورات مياه أو قطع الأشجار للوقود.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول النازحون إنهم يعانون من الابتزاز ويطلب منهم دفع الإيجار للأماكن التي يقيمون فيها.

ولأنه لا يملك المال، قال الوزيعي إنه لا يستطيع حماية أطفاله من البرد.

وتشير تقديرات منظمتا اليونيسيف والصحة العالمية إلى أن ثلاثة أرباع الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

ويناشد ناشطون من تعز المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الغذائية والصحية والوقاية للنازحين.

ويدور نزاع في اليمن منذ ثلاث سنوات بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأدت الحرب الأهلية المدمرة إلى انتشار الجوع والمرض بين 28 مليون شخص في اليمن.

المصدر : أسوشيتد برس
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