البث الحي
سياسة

شاهد: استقبال ترمب بهتافات الاستهجان أثناء مباراة

9/1/2018

استقبل عدد من مشجعي كرة القدم الأمريكية الرئيس دونالد ترمب بصيحات الاستهجان في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا رغم كونها محسوبة على المحافظين المؤيدين للرئيس الأمريكي.

وكان ترمب يحضر مباراة جامعية في أتلانتا بين فريقي جورجيا وألاباما، أمام عشرات آلاف المشجعين الذين صدرت من بين صفوفهم في آن واحد صيحات الترحيب والاستهجان عندما دخل الرئيس الأمريكي الملعب للاستماع إلى النشيد الوطني.

وكان بعض المشجعين علقوا لأكثر من ساعة في البرد وتحت المطر، فيما فرضت تدابير أمنية في المنطقة المحيطة بالملعب استعدادا لوصول موكب ترمب.

وحضر الرئيس عزف النشيد الوطني إلى جانب اللاعبين.

وكان ترمب وراء إثارة جدل حول الرياضيين الذين يضعون إحدى ركبتيهما على الأرض أثناء أداء النشيد الوطني، احتجاجا على أعمال العنف التي تنفذها الشرطة.

وقد يشكل هذا الاستقبال المتفاوت مصدر قلق للبيت الأبيض، نظراً لأنه صدر من جمهور ولايتين جمهوريتين راسختين وتعتبران جزءا من قاعدة ترمب الانتخابية.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)