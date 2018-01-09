شاهد: استقبال ترمب بهتافات الاستهجان أثناء مباراة

استقبل عدد من مشجعي كرة القدم الأمريكية الرئيس دونالد ترمب بصيحات الاستهجان في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا رغم كونها محسوبة على المحافظين المؤيدين للرئيس الأمريكي.

وكان ترمب يحضر مباراة جامعية في أتلانتا بين فريقي جورجيا وألاباما، أمام عشرات آلاف المشجعين الذين صدرت من بين صفوفهم في آن واحد صيحات الترحيب والاستهجان عندما دخل الرئيس الأمريكي الملعب للاستماع إلى النشيد الوطني.

وكان بعض المشجعين علقوا لأكثر من ساعة في البرد وتحت المطر، فيما فرضت تدابير أمنية في المنطقة المحيطة بالملعب استعدادا لوصول موكب ترمب.

وحضر الرئيس عزف النشيد الوطني إلى جانب اللاعبين.

وكان ترمب وراء إثارة جدل حول الرياضيين الذين يضعون إحدى ركبتيهما على الأرض أثناء أداء النشيد الوطني، احتجاجا على أعمال العنف التي تنفذها الشرطة.

وقد يشكل هذا الاستقبال المتفاوت مصدر قلق للبيت الأبيض، نظراً لأنه صدر من جمهور ولايتين جمهوريتين راسختين وتعتبران جزءا من قاعدة ترمب الانتخابية.