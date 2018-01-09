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سياسة|تركيا

شاهد: أنقرة تسمي شارع سفارة الإمارات "فخر الدين باشا"

9/1/2018

أعلن رئيس بلدية أنقرة مصطفى طونا عن تغيير اسم الزقاق 613 المؤدي إلى سفارة دولة الإمارات في العاصمة التركية إلى اسم "فخر الدين باشا".

وبين طونا في تغريدة على حسابه على تويتر أن الشارع رقم 609 المجاور للسفارة تم تغيير اسمه إلى شارع "حامي المدينة"، ليكون عنوان السفارة: شارع حامي المدينة، زقاق فخر الدين باشا.

وكانت بلدية أنقرة قد أعلنت عن نيتها دراسة تغيير اسم الشارع المجاور لسفارة الإمارات إلى فخرالدين باشا، بعد قيام وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بإعادة تغريد تسيء إلى قائد الدفاع عن المدينة المنورة فخر الدين باشا.

وكان وزير خارجية الإمارات أعاد الشهر الماضي نشر تغريدة ادّعى كاتبها خلالها ارتكاب فخر الدين باشا جرائم ضدّ السكان المحليين في المدينة المنورة.

وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، دفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان إلى مخاطبة الوزير الإماراتي -دون أن يسميه- قائلا "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

يُشار إلى أن فخر الدين باشا -الذي لقبه الإنجليز بنمر الصحراء التركي- اشتُهِر بدفاعه عن مدينة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام جنبا إلى جنب مع سكانها المحليين، طوال سنتين وسبعة أشهر (ما بين 1916-1919) رغم إمكانياته المحدودة في مواجهة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى.

المصدر : الجزيرة + وسائل إعلام
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