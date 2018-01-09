شاهد: أبلة فاهيتا تتحدث عن "أشرف باشا".. هل هو "بطل" التسريبات؟

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء في برنامج "أبلة فاهيتا" أشارت فيه إلى شخصية "أشرف باشا"، وقالوا إنه المسؤول عن توجيه الإعلاميين المصريين.

وخلال اللقاء سألت أبلة فاهيتا، وهي شخصية دمية غير معروف من يقوم بتمثيلها، المذيعة المصرية لميس الحديدي عن الشخص المسؤول عن الإيقاع بينها وبين "أشرف باشا".

ويشير الحوار بين الاثنين، الذي يعود إلى العام الماضي، إلى أن "أشرف باشا" هو المسؤول عن مراقبة برامج الإعلاميين المصريين وتوجيههم بشأن ما يقولونه في برامجهم، واستبعاد ما يخرج عن السياق المطلوب.

ويأتي انتشار مقطع الفيديو بعد تقريرين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت فيهما إنها حصلت على تسجيلات تظهر قيام ضابط بالمخابرات المصرية يدعى "أشرف الخولي" بتوجيه إعلاميين وفنانين مصريين بشأن ما يتعين عليهم قوله في عدد من القضايا، من بينها الموقف من قرار ترمب بشأن القدس، وترشح رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق للرئاسة، ومطالبته لهم بإعلان دعمهم للرئيس السيسي.

كما بثت قناة "مكملين" الفضائية التسجيلات خلال اليومين الماضيين، ويظهر فيها الخولي وهو يقوم بتوجيه إعلاميين وفنانات بشأن هذه القضايا.

وربط النشطاء الذين تداولوا مقطع "أبلة فاهيتا" بين شخصية "أشرف باشا" الذي تم الحديث عنه في المقطع والضابط أشرف الخولي، بطل التسجيلات التي أشارت إليها نيويورك تايمز، وبثتها قناة "مكملين".