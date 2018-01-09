تحذير من كارثة إنسانية تضرب منظومة العمل الصحي بغزة

قال تجمع للنقابات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، إن كارثة إنسانية سوف تضرب منظومة العمل الصحي بالمستشفيات، جرّاء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال خليل الدقران، مسؤول نقابة الممرضين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أمام قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة نقص الأدوية والمسلتزمات الطبية وخاصة لمرضى الكلى والأورام، دفع القطاع الصحي نحو الانهيار والدخول في مرحلة حرجة للغاية وكارثة إنسانية.

وأوضح خلال المؤتمر، أن تنكّر الحكومة لحقوق موظفي الصحة، والموظفين العموميين، أدى إلى مفاقمة تلك الأزمة؛ إذ يعجز الطبيب اليوم عن الوصول لأماكن عمله بسبب عدم صرف رواتبهم، وزيادة الأعباء المالية.

وحمّل الدقران، خلال المؤتمر، الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية بغزة، وطالب الدقران الحكومة باستيعاب موظفي حكومة غزة على السلم الوظيفي الحكومي، وصرف رواتبهم بانتظام.

وكانت النقابات الصحية، قد أعلنت أمس، عن توقف أعمالها لمدة يوم واحد (اليوم الثلاثاء)، احتجاجاً على ما قالت إنه تنكّر الحكومة لمسؤولياتها تجاه القطاع الصحي بغزة، وموظفيه.

وفي وقت سابق الثلاثاء ، أعلنت نقابة الموظفين بغزة عن إضراب شامل، في 3 وزارات (الأشغال، والعمل، والمرأة)، يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على عدم صرف الحكومة الفلسطينية لرواتبهم.

ويشهد قطاع غزة، منذ نحو شهرين، حركة احتجاجية واسعة من قبل الموظفين العموميين الذين عيّنتهم حركة حماس خلال فترة حكمها للقطاع ، احتجاجاً على عدم صرف الحكومة الفلسطينية لرواتبهم وذلك لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة حماس نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وتقول حركة حماس إن اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ينص على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة حماس في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، حسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.