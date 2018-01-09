المحكمة العليا بالهند تقضي بعدم عزف النشيد الوطني قبل كل فيلم

قضت المحكمة العليا في الهند (الثلاثاء) بعدم وجود حاجة إلى قيام دور العرض بعزف النشيد الوطني قبل عرض كل فيلم.

وكان حكم سابق صدر في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، قضى بضرورة عزف النشيد الوطني و"ضرورة وقوف الجمهور احتراما له" حتى ينتهي.

ويأتي القرار في ظل الجدل القائم بشأن تصاعد النزعة القومية العدائية، تحت قيادة حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي اليميني.

وقد تم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص، لدرجة الإساءة إلى بعض المعاقين وآخرين من المسلمين، بسبب عدم وقوفهم، إلى أن طلبت المحكمة من وزارة الداخلية الاتحادية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، النظر في الأمر.

وقال المحامي أبهيناف سريفاستافا، الذي قام برفع الدعوى – بالنيابة عن منظمة غير حكومية – بشأن ما تردد عن الإساءة إلى النشيد الوطني إن المحكمة قبلت الطلبات الواردة في شهادة موثقة من الحكومة، تم تقديمها يوم الإثنين، واقترحت ألا يكون عزف النشيد الوطني في القاعات، إلزاميا، موضحا أنه تم تعديل القرار السابق وأن الحكومة ستضع حاليا إطارا حول هذه المسألة.

إلا أن المحكمة أوضحت أنه إذا كانت صالات دور العرض ترغب في عزف النشيد الوطني فيجب على الجمهور الوقوف، كما قالت إن إعفاء المعاقين من الوقوف سيظل معمولا به.