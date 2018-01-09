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سياسة

استطلاع: غالبية الإيطاليين يعتبرون الإسلام خطراً على المجتمع

أعضاء من اليمين المتطرف يتظاهرون ضد المهاجرين والمسلمين-4 أكتوبر
أعضاء من اليمين المتطرف يتظاهرون ضد المهاجرين والمسلمين-4 أكتوبر
9/1/2018

أظهر استطلاع للرأي، في إيطاليا، خوفاً متزايداً من الدين الإسلامي، وموقفاً أكثرانغلاقاً تجاه المهاجرين المسلمين في البلاد.

وأجرت الاستطلاع مؤسسةSWG)  ) البحثية الإيطالية الخاصة على عينة من مختلف الشرائح العمرية الاجتماعية والجغرافية الإيطالية، ونشر اليوم الثلاثاء، قبيل الانتخابات التشريعية.

وحسب الاستطلاع، أكد 59% من المستطلعة آراؤهم أن الدين الإسلامي يشكل خطرا على المجتمع، فيما كانت النسبة في 2013، 50%، وفي 2003 كان  النسبة أقل (36%).

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في البلاد لمجلسي البرلمان (النواب والشيوخ) في 4 مارس/آذار 2018.

وإجابة على سؤال.. هل ينبغي أن يكون للمسلمين في إيطاليا فرص داخل المؤسسات التعليمية لممارسة شعائر دينهم، كان الرد سلبياً من 64% من العينة، بينما كانت النسبة 56% في 2004.

واعتبر 70% من المشاركين في الاستطلاع أن هناك إفراطا في الامتيازات المقدمة للمهاجرين المسلمين بصورة خاصة.

كما رأى 55% ممن شملهم الاستطلاع أنه يمكن تبرير أشكال معينة من العنصرية والتمييز، وإن كان بدرجات مختلفة، بينما أكد 29% منهم أنه لا يمكن تبرير العنصرية والتمييز مطلقا، بينما لم تقدم النسبة الباقية جواباً.

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا مليونا و613 ألف نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية.

المصدر : الأناضول
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