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سياسة

إسرائيل هدمت ١٣٢منشأة ومنزلا فلسطينيا في القدس خلال ٢٠١٧

الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في منطقة "يطا" جنوبي- الخليل 14 أغسطس
الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في منطقة "يطا" جنوبي- الخليل 14 أغسطس
9/1/2018

كشف مركز حقوقي فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ١٣٢منشأة ومسكنا فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة وضواحيها خلال العام المنصرم ٢٠١٧.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومقره في رام الله، في بيان صحفي إن إسرائيل هدمت ١٣٢منشأة خلال العام الماضي، بينها 65 منزلا سكنيا، و20 منشأة تجارية إضافة إلى 17 حظيرة لتربية الأغنام، وستة منازل قيد الإنشاء، وسبع غرف زراعية، ومخازن ومواقف للمركبات ومزارع.

وأضاف المركز أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير ٢٤٠ فلسطينيا نصفهم من الأطفال.

وقال إن 25 مقدسيا اضطروا لهدم منازلهم أو منشآتهم ذاتيا؛ لتجنّب دفع الغرامات وتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها بلدية القدس الإسرائيلية على الذين تهدم منازلهم.

وبيّن المركز أن السلطات الإسرائيلية تتذرع بثلاث ذرائع لهدم المساكن الفلسطينية، وهي البناء بدون ترخيص، والهدم لأسباب عقابية (تتهم أصحابها بتنفيذ عمليات)، والهدم لدواع أمنية.

المصدر : الأناضول
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