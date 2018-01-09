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سياسة|فلسطين

أكاديمي فلسطيني: بعض الإعلاميين العرب يبيعون أنفسهم من أجل المال

9/1/2018

قال المحلل السياسي الفلسطيني "عبد الستار قاسم" إن الغالبية الساحقة من الإعلاميين العرب لديه القدرة أن يبيعوا أنفسهم من أجل المال.

تصريحات قاسم جاءت في مقابلة مع موقع الجزيرة مباشر معلقا على تسريبات قناة مكملين التلفزيونية التي تضمنت قيام ضابط مخابرات مصري، بحسب القناة، بتلقين إعلاميين وفنانات ما يتعين عليهم قوله في عدد من القضايا.

وقال قاسم إن تضليل الإعلامين جعل كثيرين يعترفون بالكيان الصهيوني بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.

وكانت تسريبات قناة مكملين، التي تناولتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها، قد تضمنت قيام شخص قالت إنه ضابط بالمخابرات المصرية يدعى أشرف الخولي بتوجيه أحد الإعلاميين إلى أن يدعو المصريين إلى القبول بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس والحديث عن أنه "لا فرق بين رام الله والقدس".

واستطرد قاسم قائلا إن المواطن الفلسطيني لا يقبل برام الله بديلا عن القدس التي لها عظمتها ورمزيتها لكل الدول العربية والإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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