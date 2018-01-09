أغلبية أعضاء البرلمان المصري يوقعون استمارات تزكية لترشيح السيسي

قال مسؤول في مجلس النواب المصري (الثلاثاء) إن أغلبية أعضاء البرلمان وقعوا على استمارات تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ومن بينهم رئيس المجلس.

وبدأ توقيع الاستمارات صباح الثلاثاء بعد يوم من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الاستحقاق الرئاسي داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار.

ولم يعلن السيسي، الذي تنتهي فترة رئاسته في يونيو حزيران، موقفه بشأن الترشح للانتخابات حتى الآن، لكن المرجح أن يسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية. وقال في وقت سابق إنه سيمتثل لإرادة الشعب فيما يتعلق بالترشح لانتخابات 2018.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يحق للنواب أو المواطنين التوقيع على توكيل لأكثر من مرشح واحد.

وقال محمد نصير نائب الأمين العام لمجلس النواب للصحفيين إن 464 برلمانيا وقعوا (الثلاثاء) على استمارات تزكية لترشيح السيسي، من بينهم رئيس البرلمان علي عبد العال. ويتألف المجلس من 596 عضوا.

وقالت هيئة الانتخابات إنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير/كانون الثاني الجاري ولمدة عشرة أيام. وستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 فبراير/شباط.

وقال أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق يوم الأحد إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة. وكان شفيق يعتبر أقوى السياسيين الذين أعلنوا نيتهم منافسة السيسي في الانتخابات.

وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي نيته الترشح هذا العام. وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت.

وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر/أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.

وقال علي في وقت سابق إنه قد يتواصل مع نواب تكتل برلماني صغير يعارض سياسات الحكومة في مسعى لنيل تأييدهم.

لكن وكالة رويترز نقلت عن النائب هيثم الحريري القيادي في تكتل (25-30) الثلاثاء أن علي لم يتواصل مع التكتل المؤلف من 16 نائبا حتى الآن.

وأضاف الحريري إن التكتل قرر عدم التوقيع على استمارات تزكية للسيسي.

وقال: "التكتل لديه خلاف حقيقي مع السياسات وليس مع الأشخاص.. السياسات المتبعة حاليا سواء كانت سياسات اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. لا يرى التكتل أن استمرار هذه السياسات هو الأفضل لمصر".

وأضاف الحريري أن التكتل مستعد لاستقبال أي مرشح محتمل آخر يسعى للتواصل معه ومناقشة برنامجه قبل إعلان تأييده لأي مرشح.