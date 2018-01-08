شاهد: حريق يقتل 5 عمال في مطعم هندي

لقى خمسة عمال في حانة في بنغالور "العاصمة التكنولوجية للهند" مصرعهم، في حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكان العمال نائمين داخل بار ومطعم "كايلاش" عندما اندلع الحريق وانتشر بسرعة من الساعة 2:30 صباحا وحتى 3: 00 صباحا بالتوقيت المحلي (2100-2130 بتوقيت غرينتش).

وأفادت التقارير أن ثلاثة عمال توفوا بسبب الاختناق فيما كانوا محاصرين بالطابق الأرضي، بينما أحرق الباقون حتى الموت، كما شوهد البار وقد تفحم تماما تقريبا قبل أن يتم السيطرة على الحريق قبل الفجر.

وقال سامباث راج عمدة بنغالور، إن تحقيقا جاريا للتأكد من سبب الحريق.

ويأتي الحادث بعد حريق ضخم في مطعم على السطح قتل 14 شخصا في مومباي.

وفي معظم الأماكن في جميع أنحاء الهند، هناك تراخي في اتباع لوائح السلامة فيما يخص الحرائق، ونادرا ما تنفذ وليست هناك مراجعة دورية، ما يؤدي إلى اندلاع حرائق كبيرة، تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات.