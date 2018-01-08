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سياسة|مصر

شاهد: تسريبات لتوجيه ضابط مخابرات مصري لإعلاميين بشأن شفيق

8/1/2018

بثت قناة مكملين التلفزيونية تسجيلات صوتية مسربة قالت إنها تحتوي مكالمات هاتفية لضابط مخابرات مصري يقوم بتوجيه إعلاميين وفنانين بشأن التعامل مع رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق.

ويظهر في المكالمات توجيه الضابط، ويدعى أشرف الخولي، لإعلاميين بشأن طريقة التعاطي مع شفيق عقب إعلان ترشحه للرئاسة ووصوله إلى مصر أوائل الشهر الماضي.

وفي إحدى المكالمات يطلب الخولي من المذيع عزمي مجاهد ألا يقوم بمهاجمة شفيق قبل أن تنتهي المفاوضات الرامية إلى إثنائه عن الترشح للرئاسة، ويتضح موقفه النهائي.

وفي مكالمات أخرى يطلب الضابط من ممثلتين مصريتين، هما هالة صدقي وعفاف شعيب، إعلان دعمهما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند استضافتهما في برامج تلفزيونية أبلغهما بها.

ويأتي نشر هذه التسريبات بعد يوم من إعلان شفيق عدوله عن موقفه بالترشح للرئاسة.

وقال شفيق في بيان مساء الأحد إنه توصل إلى أنه قد لا يكون "المرشح الأمثل لهذا المنصب حاليًا".

كما يأتي التسريب عقب نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لتقرير قالت فيه إن شفيق انسحب مجبرا من سباق انتخابات الرئاسة، رغم نفي الأخير تعرضه لأي ضغوط.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن أحد محاميه، أن "الحكومة المصرية أجبرته على الانسحاب من خلال التهديد بالتحقيق في تهم فساد قديمة ضده".

وأضافت أن ما قاله المحامي أكدته التسجيلات الصوتية لمحادثات ضابط المخابرات المصرية التي قالت الصحيفة إنها حصلت عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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