شاهد: باكستان تطلق سراح 147 صيادا هنديا لإثبات "حسن النية"

أطلقت باكستان، الأحد، سراح 147 صيادا هنديا كانوا محتجزين في السجون الباكستانية كبادرة على حسن النية.

وكان قد ألقي القبض على الصيادين لقيامهم بالصيد في المياه الإقليمية الباكستانية بطريقة غير مشروعة.

وقدمت مؤسسة إيدهي، وهي مؤسسة خيرية محلية شهيرة، الطعام والهدايا إلى الصيادين إلى جانب تذاكر القطار لنقلهم إلى لاهور، ومنها سوف يجتازون معبر واجا الحدودي إلى داخل الهند.

ودعا فيصل إيدهي، رئيس المؤسسة الخيرية، الحكومة الهندية إلى الرد على هذه الخطوة بالمثل.

وكانت باكستان قد أطلقت أيضا سراح 145 صيادا هنديا في السابع والعشرين من ديسمبر / كانون أول.

وكثيرا ما تقوم الهند وباكستان باعتقال وسجن صيادين من البلد الآخر بسبب الصيد غير المشروع.

ولا يزال المئات من الصيادين يقبعون في السجون في كلا البلدين.

وقضى بهوبات جينا، وهو صياد هندي يبلغ من العمر 25 عاما، أكثر من عام في سجن باكستاني. ويتطلع الآن للعودة إلى زوجته وطفله في قريته في غوجرات.

وكان زورقه قد حوصر في العاصفة والأمواج العاتية.

وقال بهوبات عن ظروف القبض عليه "كانت ليلة عاصفة ولم نعرف إلى أين تأخذنا. تبين بعد ذلك أنها المياه الإقليمية الباكستانية".

كما حث الحكومة الهندية هو أيضا على الرد بالمثل على خطوة إطلاق سراحهم.