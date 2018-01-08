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سياسة|الكويت

شاهد| أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر مهما طال

8/1/2018

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين أن الخلاف الخليجي عابر مهما طال.

وقال أمير الكويت خلال افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية "ما يجمعنا من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى أنه عابر مهما طال".

وأضاف أن المسيرة الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات، لافتا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة التشريعية بالخليج كبيرة، مؤكدا على أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتصدي للعقبات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع "كل منا يدرك ويعايش الأوضاع المحيطة والآخذة للأسف في التدهور، وهو ما يشكل تحديا لنا جميعاً".

من جهته قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم "القمة الخليجية في الكويت جاءت كاملة العدد رغم رهان الأعداء على تصدع البناء الخليجي".

وأضاف "الخليجيون هم الغيث والغوث، لا يغلبون في امتحان الفزعة والحمية، وأسأل الله أن يحفظ خليجنا واحداً موحداً".

ويعقد اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بعد نحو شهر على استضافة الكويت، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للقمة الخليجية الـ38، التي نظمت آنذاك، بحضور أميري الكويت وقطر وغياب زعماء بقية دول الخليج.

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ إنشائه عام 1981؛ حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقتهم مع قطر قبل أن يفرضوا عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب.

وتنفي الدوحة التهم الموجهة إليها، وتعتبر أن هدف الرباعي من قطع العلاقات معها فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقود الكويت وساطة بين الجانبين على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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